Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1076 днів. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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У ЦПД окреслили важливість Астраханського газопереробного заводу для ворога
Керівник ЦПД прокоментував атаку на Астраханський газопереробний завод. Він також пояснив, чому він такий важливий для окупантів.
Це один із ключових енергетичних об'єктів Росії, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки.
У Росії закрили низку аеропортів через масовану атаку дронами
Росавіація написала, що обмеження вводили у 6 аеропортах:
- Астрахань;
- Волгоград;
- Казань;
- Нижньокамськ;
- Саратов;
- Ульяновск.
Борт, який летів у Казань, пішов на запасний аеродром.
Станом на 7 ранку за Києвом чотири летовища відкрили.
В Астраханській області дрони налетіли на газопереробний завод
У місті Ахтубінськ в Астраханській області Росії сталася атака дронів на газопереробний завод, що спричинила пожежу. Також аеропорти в кількох містах запровадили план "Килим".
Волгоград атакували БпЛА
Ймовірно, під прицілом знову Волгоградський НПЗ, який уже палав у ніч на 31 січня.
За даними російських телеграм-каналів, вибухи лунали у кількох районах Волгоградської області, зокрема, Світлоярському, Октябрському, Суровикінському, Красноармєйському та Ворошиловському районах.
Окупанти знову мають просування на Донеччині
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій у ніч на 3 лютого.
Згідно із їхніми даними, російські окупанти просунулися біля трьох населених пунктів у Донецькій області.
Так, ворог має просування у селах Срібне та Дачне Покровського району.
На Київщині працювала ППО
Росія атакувала Київщину ударними БпЛА в ніч на 3 лютого, в регіоні працювала ППО.