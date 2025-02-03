07:15, 3 лютого

Керівник ЦПД прокоментував атаку на Астраханський газопереробний завод. Він також пояснив, чому він такий важливий для окупантів.

Це один із ключових енергетичних об'єктів Росії, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки.