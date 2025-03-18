Путин склоняет Трампа к своим условиям, Россия снова атаковала БпЛА: хронология 1119 дня войны

06:51, 18 марта

Президент России Путин пытается повлиять на Трампа, чтобы получить уступки от США во время переговоров о прекращении войны в Украине.

Россия отвергла предложение о 30-дневном прекращении огня, считая, что оно должно быть долгосрочным и устранять первопричины войны.