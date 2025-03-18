Путин склоняет Трампа к своим условиям, Россия снова атаковала БпЛА: хронология 1119 дня войны
Российские военные пытаются продвигаться на разных направлениях фронта. В то же время наши защитники дают врагу достойный отпор.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1119 дней. о главных событиях этих суток – читайте в тесте 24 Канала.
Смотрите также Россия захватила Суджу и пытается прорваться на Сумщину: как изменилась линия фронта за неделю
Дональд Трамп считает, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня, и планирует обсудить это с Путиным. Трамп также намерен обсудить возможные территориальные уступки и контроль над Запорожской атомной электростанцией. Президент России Путин пытается повлиять на Трампа, чтобы получить уступки от США во время переговоров о прекращении войны в Украине. Россия отвергла предложение о 30-дневном прекращении огня, считая, что оно должно быть долгосрочным и устранять первопричины войны. Черкасскую область тревога охватила в 21:21 17 марта. С тех пор область находилась под угрозой атаки. В 01:12 Воздушные силы предупредили о движении вражеских дронов-камикадзе в направлении Черкасс. Украинцев призвали немедленно пройти в укрытие или воспользоваться правилом двух стен. Около 01:24 в Черкассах прогремела серия взрывов. Корреспонденты Общественного сообщают, что вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО.
Трамп ответил, согласится ли Путин на 30-дневное прекращение огня
Путин пытается склонить Трампа к уступкам, выгодным России, – ISW
В Черкассах прогремели взрывы
Дональд Трамп считает, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня, и планирует обсудить это с Путиным.
Трамп также намерен обсудить возможные территориальные уступки и контроль над Запорожской атомной электростанцией.
Президент России Путин пытается повлиять на Трампа, чтобы получить уступки от США во время переговоров о прекращении войны в Украине.
Россия отвергла предложение о 30-дневном прекращении огня, считая, что оно должно быть долгосрочным и устранять первопричины войны.
Черкасскую область тревога охватила в 21:21 17 марта. С тех пор область находилась под угрозой атаки.
В 01:12 Воздушные силы предупредили о движении вражеских дронов-камикадзе в направлении Черкасс. Украинцев призвали немедленно пройти в укрытие или воспользоваться правилом двух стен.
Около 01:24 в Черкассах прогремела серия взрывов. Корреспонденты Общественного сообщают, что вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО.