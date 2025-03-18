Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1119 днів. про головні події цієї доби – читайте у тесті 24 Каналу.

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06:54, 18 березня

Трамп відповів, чи погодиться Путін на 30-денне припинення вогню

Дональд Трамп вважає, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню, і планує обговорити це з Путіним.

Трамп також має намір обговорити можливі територіальні поступки та контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

06:51, 18 березня

Путін намагається схилити Трампа до поступок, що вигідні Росії, – ISW

Президент Росії Путін намагається вплинути на Трампа, щоб отримати поступки від США під час переговорів щодо припинення війни в Україні.

Росія відкинула пропозицію про 30-денне припинення вогню, вважаючи, що воно має бути довгостроковим і усувати першопричини війни.

06:50, 18 березня

У Черкасах прогриміли вибухи

Черкащину тривога охопила о 21:21 17 березня. Відтоді область перебувала під загрозою атаки.

О 01:12 Повітряні сили попередили про рух ворожих дронів-камікадзе у напрямку Черкас. Українців закликали негайно пройти в укриття чи скористатися правилом двох стін.

Близько 01:24 у Черкасах прогриміла серія вибухів. Кореспонденти Суспільного повідомляють, що поблизу Черкас та на околицях міста працює ППО.