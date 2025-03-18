06:51, 18 березня

Президент Росії Путін намагається вплинути на Трампа, щоб отримати поступки від США під час переговорів щодо припинення війни в Україні.

Росія відкинула пропозицію про 30-денне припинення вогню, вважаючи, що воно має бути довгостроковим і усувати першопричини війни.