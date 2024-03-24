О главных событиях дня, последствиях ракетного обстрела, ситуации на фронте – читайте в материале 24 Канала.
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Польша поднимала в небо истребители
По меньшей мере одна крылатая ракета пролетала вдоль границы между Украиной и Польшей. В последней отреагировали на возможную угрозу и поднимали истребительную авиацию на случай угрозы атаки.
На Львовщину враг направил 20 ракет
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что на Львовщину летело около 20 ракет и 7 дронов-камикадзе типа "Шахед". Россия имела цель атаковать объекты критической инфраструктуры региона.
По данным мэра, во Львове прилетов не зафиксировано, однако известно об обстрелах в области.
Над Киевом сбили 10 ракет
В КГВА сообщили, что этой ночью столица пережила третий массированный ракетный удар по Украине за последние четверо суток. И второй – по Киеву.
Как отметили в КГВА, воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. Вражеские ракеты заходили на Киев группами, с северного направления.
"Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено примерно десяток вражеских ракет", – сообщили в администрации.
Взрывы в Хмельницкой области
В течение ночи раздавались взрывы и в Хмельницкой области. Регион тоже враг терроризировал "Шахедами". Вероятно, по "мопедам" отработала ПВО.
Ракеты пролетели над Львовом
Часть ракет летела на Луцк и Ровно, но изменила курс на Львов. После 5.17 ракеты пролетели прямо над Львовом, работало ПВО.
Кроме того, по словам председателя Львовской ОВА Максима Козицкого в небе кружили сразу несколько беспилотников. Они постоянно меняли курс.
Взрывы в Киеве
Около 5.05 утра взрывы прогремели в разных районах столицы. Взрывы и работу ПВО подтвердил мэр Виталий Кличко. Обломки ракеты упали в лесополосу в Деснянском районе
Россия осуществила пуски ракет
После 4 часов утра ракеты начали заходить на территорию Украины через Сумскую и Черниговскую области и направились на запад.
После 5 часов первые группы ракет уже залетели в Житомирскую, Винницкую и Хмельницкую области.
В то же время группа ракет, которая последней залетела в Украину с Черниговщины ударила по Киеву, работала ПВО.
Россия подняла 14 Ту-95МС
В Воздушных силах ВСУ предупредили о взлете сразу 14 российских бортов Ту-95МС. Самолеты взлетели с аэродрома в Мурманской области России.