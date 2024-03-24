06:47, 24 марта

В КГВА сообщили, что этой ночью столица пережила третий массированный ракетный удар по Украине за последние четверо суток. И второй – по Киеву.

Как отметили в КГВА, воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. Вражеские ракеты заходили на Киев группами, с северного направления.

"Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено примерно десяток вражеских ракет", – сообщили в администрации.