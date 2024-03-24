06:47, 24 березня

У КМВА повідомили, що цієї ночі столиця пережила третій масований ракетний удар по Україні за останні чотири доби. І другий – по Києву.

Як зазначили у КМВА, повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Ворожі ракети заходили на Київ групами, з північного напрямку.

"Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно десяток ворожих ракет", – повідомили в адміністрації.