Про головні події дня, наслідки ракетного обстрілу, ситуацію на фронті – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Польща підіймала в небо винищувачі
Щонайменше одна крилата ракета пролітала уздовж кордону між Україною та Польщею. В останній відреагували на можливу загрозу та підіймали винищувальну авіацію на випадок загрози атаки.
На Львівщину ворог спрямував 20 ракет
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що на Львівщину летіло близько 20 ракет і 7 дронів-камікадзе типу "Шахед". Росія мала ціль атакувати об'єкти критичної інфраструктури регіону.
За даними мера, у Львові прильотів не зафіксовано, однак відомо про обстріли в області.
Над Києвом збили 10 ракет
У КМВА повідомили, що цієї ночі столиця пережила третій масований ракетний удар по Україні за останні чотири доби. І другий – по Києву.
Як зазначили у КМВА, повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Ворожі ракети заходили на Київ групами, з північного напрямку.
"Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно десяток ворожих ракет", – повідомили в адміністрації.
Вибухи на Хмельниччині
Упродовж ночі лунали вибухи і в Хмельницькій області. Регіон теж ворог тероризував "Шахедами". Ймовірно, по "мопедах" відпрацювала ППО.
Ракети пролетіли над Львовом
Частина ракет летіла на Луцьк та Рівне, але змінила курс на Львів. Після 5.17 ракети пролетіли прямо над Львова, працювало ППО.
Крім того, за словами голови Львівської ОВА Максима Козицького у небі кружляли одразу кілька безпілотників. Вони постійно змінювали курс.
Вибухи в Києві
Близько 5.05 ранку вибухи прогриміли у різних районах столиці. Вибухи і роботу ППО підтвердив мер Віталій Кличко. Уламки ракети впали у лісосмугу у Деснянському районі
Росія здійснила пуски ракет
Після 4 години ранку ракети почали заходити на територію України через Сумщину та Чернігівщину і попрямували на захід.
Після 5 години перші групи ракет вже залетіли у Житомирську, Вінницьку та Хмельницьку області.
Водночас група ракет, яка останньою залетіла в Україну з Чернігівщини вдарила по Києву, працювала ППО.
Росія підняла 14 Ту-95МС
У Повітряних силах ЗСУ попередили про зліт одразу 14 російських бортів Ту-95МС. Літаки злетіли з аеродрому в Мурманській області Росії.