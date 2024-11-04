Какая ситуация на фронте, где продвинулся враг и наши военные, что происходит в мире и как это повлияет на Украину – читайте в тексте 24 Канала.

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06:25, 4 ноября

В DeepState рассказали об изменениях в Донецкой области

Аналитики DeepState рассказали, что Силы обороны восстановили положение в Дружбе Донецкой области.

По их словам, к сожалению, российские захватчики продвинулись:

  • возле Максимовки Угледарской громады Донецкой области;
  • Ясной Поляны Угледарской громады;
  • неподалеку Богоявленки;
  • в Кременной Балке Покровского района Донецкой области.
05:22, 4 ноября

Какие последствия атаки врага по Киеву

В Киевской городской военной администрации заявили, что враг не достиг цели, ведь Силы обороны приложили максимум усилий, чтобы сбить все дроны противника.

В результате атаки обломки упали в Оболонском и Деснянском районах на открытой территории с локальными пожарами. В частности, горела трава и подстилка.

02:20, 4 ноября

В Киеве упали обломки дронов

В результате очередной российской атаки дронами в Киеве упали обломки. Виталий Кличко заявил, что обломки упали в Оболонском и Деснянском районах.

Предварительно – на открытое пространство. Экстренные службы направляются на место,
– сказал мэр.