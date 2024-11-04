05:22, 4 ноября

В Киевской городской военной администрации заявили, что враг не достиг цели, ведь Силы обороны приложили максимум усилий, чтобы сбить все дроны противника.

В результате атаки обломки упали в Оболонском и Деснянском районах на открытой территории с локальными пожарами. В частности, горела трава и подстилка.