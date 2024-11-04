Яка ситуація на фронті, де просунувся ворог та наші військові, що відбувається у світі та як це вплине на Україну – читайте в тексті 24 Каналу.
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У DeepState розповіли про зміни на Донеччині
Аналітики DeepState розповіли, що Сили оборони відновили положення у Дружбі Донецької області.
За їхніми словами, на жаль, російські загарбники просунулись:
- біля Максимівки Вугледарської громади на Донеччині;
- Ясної Поляни Вугледарської громади;
- неподалік Богоявленки;
- у Кремінній Балці Покровського району Донецької області.
Які наслідки атаки ворога по Києву
В Київській міській військовій адміністрації заявили, що ворог не досяг мети, адже Сили оборони доклали максимум зусиль, щоб збити всі дрони противника.
Внаслідок атаки уламки впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій території з локальними пожежами. Зокрема, горіла трава та підстилка.
У Києві впали уламки дронів
Внаслідок чергової російської атаки дронами у Києві впали уламки. Віталій Кличко заявив, що уламки впали в Оболонському та Деснянському районах.
Попередньо – на відкритий простір. Екстрені служби прямують на місце,
– сказав мер.