Яка ситуація на фронті, де просунувся ворог та наші військові, що відбувається у світі та як це вплине на Україну – читайте в тексті 24 Каналу.

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06:25, 4 листопада У DeepState розповіли про зміни на Донеччині Аналітики DeepState розповіли, що Сили оборони відновили положення у Дружбі Донецької області. За їхніми словами, на жаль, російські загарбники просунулись: біля Максимівки Вугледарської громади на Донеччині;

Ясної Поляни Вугледарської громади;

неподалік Богоявленки;

у Кремінній Балці Покровського району Донецької області.

05:22, 4 листопада Які наслідки атаки ворога по Києву В Київській міській військовій адміністрації заявили, що ворог не досяг мети, адже Сили оборони доклали максимум зусиль, щоб збити всі дрони противника. Внаслідок атаки уламки впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій території з локальними пожежами. Зокрема, горіла трава та підстилка.