Яка ситуація на фронті, де просунувся ворог та наші військові, що відбувається у світі та як це вплине на Україну – читайте в тексті 24 Каналу.

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06:25, 4 листопада

У DeepState розповіли про зміни на Донеччині

Аналітики DeepState розповіли, що Сили оборони відновили положення у Дружбі Донецької області.

За їхніми словами, на жаль, російські загарбники просунулись:

  • біля Максимівки Вугледарської громади на Донеччині;
  • Ясної Поляни Вугледарської громади;
  • неподалік Богоявленки;
  • у Кремінній Балці Покровського району Донецької області.
05:22, 4 листопада

Які наслідки атаки ворога по Києву

В Київській міській військовій адміністрації заявили, що ворог не досяг мети, адже Сили оборони доклали максимум зусиль, щоб збити всі дрони противника.

Внаслідок атаки уламки впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій території з локальними пожежами. Зокрема, горіла трава та підстилка.

02:20, 4 листопада

У Києві впали уламки дронів

Внаслідок чергової російської атаки дронами у Києві впали уламки. Віталій Кличко заявив, що уламки впали в Оболонському та Деснянському районах.

Попередньо – на відкритий простір. Екстрені служби прямують на місце,
– сказав мер.