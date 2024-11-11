Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 992 дня. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.

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07:53, 11 ноября

Обновленная статистика потерь врага

Потери России по состоянию на 11 ноября 2024 года:

  • личного состава – около 710660 (+1770) человек,
  • танков – 9253 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 18766 (+40) ед,
  • артиллерийских систем – 20314 (+34) ед,
  • РСЗО – 1245 (+0) ед,
  • средства ПВО – 996 (+0) ед 996 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18676 (+57),
  • крылатые ракеты – 2636 (+2),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28802 (+119) ед 28802 (+119) ед,
  • специальная техника – 3620 (+16).
07:51, 11 ноября

Почему вводили отключения света

В КГВА объяснили, что вводили аварийные отключения света из-за опасности вражеских ударов. Поэтому решили принять превентивные меры.

07:08, 11 ноября

Россия подняла в воздух несколько бортов МиГ-31К.

07:08, 11 ноября

В Николаеве погибли люди

В Николаеве в результате атаки дронами погибли 5 человек.

07:07, 11 ноября

Россияне подняли в воздух несколько бортов Ту-95МС. Позже стало известно о вероятных пусках ракет.

07:06, 11 ноября

Россия нанесла три авиаудара по Запорожью

Российская авиация совершила три авиаудара по Запорожью, в результате которых погиб человек и получили ранения по меньшей мере 9 человек, среди них и дети.

Атака повредила двухэтажный жилой дом, общежитие и автосалон, продолжаются аварийно-спасательные работы и эвакуация жителей.

06:52, 11 ноября

Россия атаковала Николаев

В Николаеве вспыхнули пожары в жилых домах города. Это произошло после атаки российских беспилотников.

Городской голова Александр Сенкевич отметил, что россияне в очередной раз атаковали Николаев дронами. К сожалению, враги повредили жилую застройку.

06:51, 11 ноября

В Запорожье прогремели взрывы.

06:50, 11 ноября

Возле Черкасс работала ПВО

Черкасская область оказалась под угрозой ударных дронов врага. Вблизи областного центра работает ПВО.