07:06, 11 ноября

Российская авиация совершила три авиаудара по Запорожью, в результате которых погиб человек и получили ранения по меньшей мере 9 человек, среди них и дети.

Атака повредила двухэтажный жилой дом, общежитие и автосалон, продолжаются аварийно-спасательные работы и эвакуация жителей.