Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 992 дня. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Обновленная статистика потерь врага
Потери России по состоянию на 11 ноября 2024 года:
- личного состава – около 710660 (+1770) человек,
- танков – 9253 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 18766 (+40) ед,
- артиллерийских систем – 20314 (+34) ед,
- РСЗО – 1245 (+0) ед,
- средства ПВО – 996 (+0) ед 996 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18676 (+57),
- крылатые ракеты – 2636 (+2),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 28802 (+119) ед 28802 (+119) ед,
- специальная техника – 3620 (+16).
Почему вводили отключения света
В КГВА объяснили, что вводили аварийные отключения света из-за опасности вражеских ударов. Поэтому решили принять превентивные меры.
Россия подняла в воздух несколько бортов МиГ-31К.
В Николаеве погибли люди
В Николаеве в результате атаки дронами погибли 5 человек.
Россияне подняли в воздух несколько бортов Ту-95МС. Позже стало известно о вероятных пусках ракет.
Россия нанесла три авиаудара по Запорожью
Российская авиация совершила три авиаудара по Запорожью, в результате которых погиб человек и получили ранения по меньшей мере 9 человек, среди них и дети.
Атака повредила двухэтажный жилой дом, общежитие и автосалон, продолжаются аварийно-спасательные работы и эвакуация жителей.
Россия атаковала Николаев
В Николаеве вспыхнули пожары в жилых домах города. Это произошло после атаки российских беспилотников.
Городской голова Александр Сенкевич отметил, что россияне в очередной раз атаковали Николаев дронами. К сожалению, враги повредили жилую застройку.
В Запорожье прогремели взрывы.
Возле Черкасс работала ПВО
Черкасская область оказалась под угрозой ударных дронов врага. Вблизи областного центра работает ПВО.