Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 992 дні. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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07:53, 11 листопада

Оновлена статистика втрат ворога

Втрати Росії станом на 11 листопада 2024 року:

  • особового складу – близько 710660 (+1770) осіб,
  • танків – 9253 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 18766 (+40) од,
  • артилерійських систем – 20314 (+34) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО – 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57),
  • крилаті ракети – 2636 (+2),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119) од,
  • спеціальна техніка – 3620 (+16).
07:51, 11 листопада

Чому вводили відключення світла

У КМВА пояснили, що вводили аварійні відключення світла через небезпеку ворожих ударів. Тому вирішили вжити превентивних заходів.

07:08, 11 листопада

Росія підняла у повітря кілька бортів МіГ-31К.

07:08, 11 листопада

У Миколаєві загинули люди

У Миколаєві внаслідок атаки дронами загинуло 5 людей.

07:07, 11 листопада

Росіяни підняли в повітря кілька бортів Ту-95МС. Пізніше стало відомо про ймовірні пуски ракет.

07:06, 11 листопада

Росія завдала три авіаудари по Запоріжжю

Російська авіація здійснила три авіаудари по Запоріжжю, унаслідок яких загинув чоловік і зазнали поранень щонайменше 9 людей, серед них і діти.

Атака пошкодила двоповерховий житловий будинок, гуртожиток і автосалон, тривають аварійно-рятувальні роботи та евакуація мешканців.

06:52, 11 листопада

Росія атакувала Миколаїв

У Миколаєві спалахнули пожежі в житлових будинках міста. Це трапилось після атаки російських безпілотників.

Міський голова Олександр Сєнкевич зауважив, що росіяни вкотре атакували Миколаїв дронами. На жаль, вороги пошкодили житлову забудову.

06:51, 11 листопада

У Запоріжжі пролунали вибухи.

06:50, 11 листопада

Біля Черкас працювала ППО

Черкаська область опинилася під загрозою ударних дронів ворога. Поблизу обласного центру працює ППО.