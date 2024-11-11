Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 992 дні. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Прапори у банках і на горищах, шок та ейфорія․ Як два роки тому тому звільняли Херсон
Оновлена статистика втрат ворога
Втрати Росії станом на 11 листопада 2024 року:
- особового складу – близько 710660 (+1770) осіб,
- танків – 9253 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 18766 (+40) од,
- артилерійських систем – 20314 (+34) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО – 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57),
- крилаті ракети – 2636 (+2),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119) од,
- спеціальна техніка – 3620 (+16).
Чому вводили відключення світла
У КМВА пояснили, що вводили аварійні відключення світла через небезпеку ворожих ударів. Тому вирішили вжити превентивних заходів.
Росія підняла у повітря кілька бортів МіГ-31К.
У Миколаєві загинули люди
У Миколаєві внаслідок атаки дронами загинуло 5 людей.
Росіяни підняли в повітря кілька бортів Ту-95МС. Пізніше стало відомо про ймовірні пуски ракет.
Росія завдала три авіаудари по Запоріжжю
Російська авіація здійснила три авіаудари по Запоріжжю, унаслідок яких загинув чоловік і зазнали поранень щонайменше 9 людей, серед них і діти.
Атака пошкодила двоповерховий житловий будинок, гуртожиток і автосалон, тривають аварійно-рятувальні роботи та евакуація мешканців.
Росія атакувала Миколаїв
У Миколаєві спалахнули пожежі в житлових будинках міста. Це трапилось після атаки російських безпілотників.
Міський голова Олександр Сєнкевич зауважив, що росіяни вкотре атакували Миколаїв дронами. На жаль, вороги пошкодили житлову забудову.
У Запоріжжі пролунали вибухи.
Біля Черкас працювала ППО
Черкаська область опинилася під загрозою ударних дронів ворога. Поблизу обласного центру працює ППО.