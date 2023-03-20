Россия готовится к приезду Си Цзиньпина, пропагандисты облажались с видео: хронология 390 войны

Война России с Украиной продолжается. Ровно 390 дней назад россияне начали полномасштабное вторжение и изменили тактику ведения войны.

24 Канал по крупицам собрал самые важные события 20 марта в один материал. Что происходило в этот день на поле боя, в тылу и на международной дипломатической арене читайте ниже.

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Так называемый "мирный план" Китая включает в себя много разногласий и не имеет сбалансированной логики. Особенно в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.В России полным ходом готовятся к приезду Си Цзиньпина. В Москве появляются билборды-поздравления, а российский агрессор Владимир Путин издал целую статью о российско-китайских отношениях.Вооруженные люди в Центральноафриканской Республике утром 19 марта штурмовали одну из местных шахт, которую контролирует Китай. В результате нападения погибли 9 человек, еще 2 – ранены. В их убийстве подозревают боевиков ППК "Вагнера".Пропагандисты опубликовали "интересные" кадры из Мариуполя. Один из самых больших пропагандистских каналов страны-агрессора "РИА Новости" не вырезал из видео голос местной жительницы, которая кричит: "Это все неправда! Это все напоказ!".Польские пограничники задержали четырех граждан Украины, которые помогали нелегалам пересечь границу. Только за минувшие сутки в Польшу пытались попасть 90 нелегальных мигрантов, родом из Азии и Африки.