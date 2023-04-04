Ночная атака Одессы "шахидами", ВСУ отразили 69 атак оккупантов: хронология 405 дня войны

По состоянию на 4 апреля в Украине длится 405 дней после начала полномасштабного вторжения России. Ситуация на линии фронта тяжелая, однако наши защитники и защитницы дают достойный отпор врагу.

О важных событиях, которые произошли на фронте и международной арене в этот день – читайте в материале 24 Канала.

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06:12 За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском направлениях.

Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины и героизма каждого воина, за прошедшие сутки было отбито 69 атак оккупантов. Самые ожесточенные бои продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Во время ночной атаки Одессы в сторону области враг совершил до 17 пусков беспилотных летательных аппаратов типа "Шахид". Из них удалось сбить 14 человек.Политолог Николай Давидюк предположил, что велика вероятность того, что 2023 год станет началом смены власти в России и ее ядерного разоружения. Значительно на этот процесс могут повлиять выборы, которые в стране-агрессоре запланированы на 2024 год.Российские военные атаковали Одесскую область дронами-камикадзе "Шахид" ночью. По имеющимся данным, нашим силам ПВО удалось сбить воздушные цели врага.В Одессе раздалось сразу несколько взрывов. Они прозвучали с интервалом в несколько минут. Во время этого в городе и области не было воздушной тревоги.В Россию вечером 3 апреля снова пришел "хлопок". Мощные взрывы слышали в Брянской области. Россияне сразу начали жаловаться на беспилотники и обвинять в атаке Украину.