Масштабный пожар в Москве, как Patriot повлияют на оккупантов: хронология 436 дня войны

Россия продолжает попытки наступления на территорию Украины. Однако Вооруженные Силы Украины дают мощный отпор врагу.

Какая ситуация на поле боя и на дипломатическом фронте – читайте в тексте 24 Канала.

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Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, что Россия поставила себе новую цель – оккупировать Бахмут до 9 мая. Однако военный объяснил, что в дальнейшем ситуация будет разворачиваться в нашу пользу.Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что получившая Украину ЗРК Patriot изрядно пугает российских оккупантов. Эта техника будет в зоне поражения артиллерии страны-террористки. Игнат объяснил: "Пилот Су-35, зная, что он потенциально находится в зоне досягаемости такой системы. Уже коленки будут трястись. Он будет реагировать на это, фактор самосохранения. Он будет думать: "Я ту бомбу раньше запущу, на 10-15 километров, кто там будет знать?" Ну, и упадет она где-нибудь в Белгороде".РосСМИ написали, что в Москве на Ереванской улице в районе Царицыно вспыхнул пожар. Предварительно известно, что горит двухэтажное административное здание. На месте были скорые и 5 машин пожарных. Россияне традиционно паникуют.

Пожар в Москве в Царицыно: смотрите видео из соцсетей