Проектор на границе с Беларусью, Наев рассказал о ЗРК Avenger: хронология 407 дня войны
6 апреля 2023, 06:36Читати новину українською
Начались 407 сутки с начала российского вторжения. Самые ожесточенные бои идут на Востоке нашей страны.
О главных событиях в Украине и мире в этот день – рассказывает 24 канал.
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06:25 В Генштабе ВСУ рассказали об актуальной информации по состоянию на утро 6 апреля. Выделим главные тезисы по утренней сводке:
- Вероятность оказания ракетных и авиационных ударов по Украине остается высокой;
- враги за минувшие сутки нанесли 3 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершили 51 обстрел из РСЗО;
- оккупанты используют медицинские учреждения на временно захваченных территорий в собственных целях. К примеру, местную больницу Малой Белозерки, расположенной в Запорожской области, россияне обустроили как военный госпиталь;
- воины ВСУ наносят врагам значительные потери. В частности, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по позициям личного состава и военной техники оккупантов. ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа "Орлан" и "Supercam". А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 состава боеприпасов, 3 позиции средств ПВО и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.