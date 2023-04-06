Проектор на границе с Беларусью, Наев рассказал о ЗРК Avenger: хронология 407 дня войны

Начались 407 сутки с начала российского вторжения. Самые ожесточенные бои идут на Востоке нашей страны.

О главных событиях в Украине и мире в этот день – рассказывает 24 канал.

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06:25 В Генштабе ВСУ рассказали об актуальной информации по состоянию на утро 6 апреля. Выделим главные тезисы по утренней сводке:

Вероятность оказания ракетных и авиационных ударов по Украине остается высокой;

враги за минувшие сутки нанесли 3 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершили 51 обстрел из РСЗО;

оккупанты используют медицинские учреждения на временно захваченных территорий в собственных целях. К примеру, местную больницу Малой Белозерки, расположенной в Запорожской области, россияне обустроили как военный госпиталь;

воины ВСУ наносят врагам значительные потери. В частности, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по позициям личного состава и военной техники оккупантов. ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа "Орлан" и "Supercam". А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 состава боеприпасов, 3 позиции средств ПВО и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

На границе Украины с Белоруссией установили проектор. Его задача – показывать белорусским пограничникам, какие зверства творили россияне в Украине. В частности, когда ворвались на Беларусь.Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что ЗРК Avenger уже находятся на боевом дежурстве в Северной операционной зоне. Отметим, что недавно Штаты передали 3 единицы этой ПВО.Парамедик ВСУ Алина Михайлова показала фото ног эвакуированного из-под Бахмута защитника. Она заметила, что именно так выглядит "окопная болезнь" и призвала посылать бойцам как можно больше махровых носков, спортивные штаны, кальсоны.

"Окопная болезнь" / Фото Алина Михайлова