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HTC представила "идеальный флагманский смартфон" U12

68 Читати новину українською
HTC представила смартфон U12 +
HTC представила смартфон U12 + / androidcentral.com

23 мая тайваньская компания HTC представила новый флагманский смартфон HTC U12 +. Критики уже назвали устройство "идеальным флагманским телефоном".

Об этом сообщает Android Central.

Дизайн HTC U12 +

Смартфон имеет безрамочный дизайн, при этом отсутствует вырез на передней панели. Он оснащен 6-дюймовым дисплеем Quad HD + (2880 × 1440 пикселей) с пиксельной плотностью 537 PPI и соотношением сторон 18:9. Передняя панель защищена Gorilla Glass.

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HTC U12 +: Характеристики

На задней панели смартфона расположена горизонтальная двойная камера. Основной датчик – широкоугольный 12-мегапиксельный сенсор с технологией UltraPixel 4 от HTC, дополнительный – 16-мегапиксельный объектив. Основной датчик оснащен объективом f/1.8 с OIS и быстрым обнаружением фазы, плюс лазерная автофокусировки. Камера может снимать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду, а также в формате 1080p со скоростью 240 кадров в секунду.

HTC U12+
HTC U12 + имеет двойную заднюю и фронтальную камеры

Фронтальная камера тоже двойная, она имеет два 8-мегапиксельных сенсоров.

U12 + работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Он имеет 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Причем память можно увеличить благодаря microSD. Аккумулятор имеет емкость 3500 мАч с возможностью быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

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Телефон поддерживает фирменную технологию Edge Sense 2. Она позволяет пользователю получить быстрый доступ к приложениям и ярлыкам только сжав телефон в руке. Достаточно сжать боковые грани, чтобы сделать снимок, вызвать панель Edge или активировать голосового ассистента. U12 + имеет панели из стекла, однако не поддерживает беспроводную зарядку.

HTC U12+
HTC U12 + доступен в 3 цветах

Цена HTC U12 +

Смартфон доступен в трех цветах: черном, красном и синем с прозрачной крышкой – в последнем видны все компоненты внутри устройства.

Стоимость по предварительному заказу составляет 799 долларов (20 800 гривен) за 6 + 64 ГБ, а за модель с 6 + 128 ГБ надо будет заплатить 849 долларов (22 100 гривен).

HTC U12 + поступит в продажу в июне этого года.

HTC U12 +: видео

 

Теги: Техно HTC Смартфоны
Источник: 24 Канал
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