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Huawei представили P20 и P20 Pro – смартфоны с "лучшей на рынке камерой"

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P20 і P20 Pro от Huawei
P20 і P20 Pro от Huawei / Фото из открытых источников

27 марта компания Huawei представила свои флагманские смартфоны P20 и P20 Pro. По словам разработчиков, смартфоны оснащены лучшей на рыке камерой, которая имеет поддержку искусственного интеллекта.

Об этом пишет akket.com.

Одно из заметных различий между P20 и P20 Pro – диагональ экрана. В модели P20 5,8-дюймовый IPS-дисплей с яркостью 770 нит, а P20 Pro имеет 6,1-дюймовую OLED-матрицу. В верхней части двух телефонов размещена фронтальная камера.

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Под дисплеем расположено отступление, где расположен сканер отпечатков пальцев. "Из коробки" на новинку будет установлен ​​Android 8.1 Oreo с поддержкой моментальных обновлений Project Treble.

На Huawei P20 стоит батарея емкостью 3400 мАч, а модель Pro имеет более мощную батарею – 4000 мАч. Последняя модель также защищена от воды и пыли по стандарту IP67.

Смартфони Huawei P20 і P20 Pro

Смартфоны P20 и P20 Pro от Huawei

Камера в смартфоне P20 состоит из двух датчиков, один из которых имеет разрешение 12 Мп (цветной), а другой – 20 Мп (черно-белый). Как заявил производитель, этот смартфон делает хорошие снимки, однако P20 Pro имеет лучшие достижения в фотосьемке.

Так, камера в P20 Pro состоит из трех модулей, которые имеют разрешение 40 Мп, 8 Мп и 20 Мп. Смартфон дополнили функцией Light Fusion для съемки в условиях недостаточной освещенности, сенсором ИК-RGB, а также лазерной автоматической фокусировкой. Телефон поддерживает 5-кратный оптический зум без потери в качестве.

Камера смартфонов Huawei P20 и P20 Pro поддерживает функцию Master AI, которая с помощью искусственного интеллекта анализирует объект, а затем подстраивает камеру. Технология Huawei AIS предполагает, что пользователи могут делать фотографии, держа телефон в руках с выдержкой в ​​целых 6 секунд. Ни один другой телефон на это неспособен.

Фронтальная камера в обоих смартфонах P20 и P20 Pro имеет разрешение 24 Мп.

Смартфони Huawei P20 і P20 Pro

Презентация P20 и P20 Pro

Теги: Техно Смартфоны Китай
Источник: 24 Канал
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