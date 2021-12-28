В большинстве штата Баии, где проживает около 15 миллионов человек, первоначально была длительная засуха. Потом начались рекордные дожди.
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Наводнения усилились в некоторых регионах страны после того, как разрушилось 2 плотины. Они затопили и без того сильно пострадавшие районы страны.
Жителям помогают спасатели на лодках
Спасатели готовятся в ближайшие дни к новым дождям и патрулируют города на мини-лодках. Чрезвычайники спасли 200 человек только в 3 соседних городах. Сильное течение реки усложнило спасательные работы.
Сотрудники чрезвычайных ситуаций уверяют, что тяжело маневрировать даже на водных мотоциклах. "В определенные моменты спасателям приходилось отступать", – сказали они.
В гражданской обороне Баии сообщили, что погибли более 20 человек в 11 отдельных муниципалитетах. Губернатор Баии Руи Коста уже сообщил, что 72 города находятся в чрезвычайном положении.
К сожалению, мы переживаем худшую катастрофу, которая когда-либо случалась в истории Баии,
– подчеркнул он.
В местных медиа подчеркивают, что власти дополнительно контролируют 10 дамб. Чиновники проверяют какие-либо признаки вероятного обвала.
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