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      "Худшая кошка в мире" ищет дом: американский приют разместил забавное объявление

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      "Худшая кошка в мире" ищет дом / Фото из соцсетей

      Приют Mitchell County Animal Rescue, расположенный в американской Северной Каролине, предложил взять в семью милую кошку по имени Пердита. Объявление выглядит довольно необычно, ведь в нем пушистое существо называют "худшей кошкой в мире", которая "любит смотреть вам прямо в душу".

      В объявлении говорится, что она любит фильм "Кладбище домашних животных" и внезапные прыжки.

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      "Главной в доме будет именно она. Также она любит смотреть вам прямо в душу, пока вы не почувствуете, что больше никогда не познаете радость". Также в объявлении сообщается, что кошка не любит розовый цвет, детей, собак, мультфильмы, Рождество и объятия. Сообщение собрало почти 10 тысяч лайков, 5,7 тысячи комментариев и 8,7 тысячи распространений.

      Раньше маленький посум пробрался в один из кабинетов Австралийского национального университета в Канберре и наделал там беспорядка. После этого животное спряталось за компьютером.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Курьезные новости Мир животных
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