"Найгірша киця у світі" шукає дім: американський притулок розмістив кумедне оголошення

Притулок Mitchell County Animal Rescue, що розташований в американській Північній Кароліні, запропонували взяти у родину милу кицю на ім'я Пердіта. Оголошення виглядає досить незвично, адже у ньому пухнасте створіння називають "найгіршої кицьки у світі", яка "любить дивитися вам просто в душу".

В оголошенні йдеться, що вона любить фільм "Кладовище домашніх тварин" і раптові стрибки.

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"Головною у будинку буде саме вона. Також вона любить дивитися вам просто в душу, поки ви не відчуєте, що більше ніколи не пізнаєте радість". Також в оголошені повідомляється, що кішка не любить рожевий колір, дітей, собак, мультфільми, Різдво й обійми. Допис зібрав майже 10 тисяч лайків, 5,7 тисячі коментарів і 8,7 тисячі поширень.

Раніше маленький посум пробрався до одного із кабінетів Австралійського національного університету в Канберрі і наробив там безладу. Після цього тваринка заховалась за комп'ютером.