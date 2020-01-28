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      "Найгірша киця у світі" шукає дім: американський притулок розмістив кумедне оголошення

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      "Найгірша киця у світі" шукає дім / Фото з соцмереж

      Притулок Mitchell County Animal Rescue, що розташований в американській Північній Кароліні, запропонували взяти у родину милу кицю на ім'я Пердіта. Оголошення виглядає досить незвично, адже у ньому пухнасте створіння називають "найгіршої кицьки у світі", яка "любить дивитися вам просто в душу".

      В оголошенні йдеться, що вона любить фільм "Кладовище домашніх тварин" і раптові стрибки.

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      "Головною у будинку буде саме вона. Також вона любить дивитися вам просто в душу, поки ви не відчуєте, що більше ніколи не пізнаєте радість". Також в оголошені повідомляється, що кішка не любить рожевий колір, дітей, собак, мультфільми, Різдво й обійми. Допис зібрав майже 10 тисяч лайків, 5,7 тисячі коментарів і 8,7 тисячі поширень.

      Раніше маленький посум пробрався до одного із кабінетів Австралійського національного університету в Канберрі і наробив там безладу. Після цього тваринка заховалась за комп'ютером.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини США Курйозні новини Світ тварин
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