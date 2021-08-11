"Худшее место на Земле, чтобы быть ребенком": десятки детей погибли в Афганистане за 3 дня

Всего за 3 дня в Афганистане погибли по меньшей мере 27 детей. Дело в том, что в стране продолжаются ожесточенные бои между талибами и правительственными силами.

Талибы после ухода иностранных войск захватили за последние 3 дня аж 6 новых городов. Особенно страдают дети. Детский фонд ООН заявил, что шокирован развертыванием насилия.

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Тысячи погибших

Более тысячи мирных людей погибли в Афганистане за месяц. В ЮНИСЕФ подчеркнули, что жестокость в отношении детей "растет с каждым днем". Десятки детей умерли в провинциях Кандагар, Хост и Пактия. Кроме того, 136 детей получили ранения в этих районах.

Представительница ЮНИСЕФ Саманта Морт назвала Афганистан одним из худших мест на Земле для детей.

Долго Афганистан был одним из худших мест на Земле для детей, но за последние недели и за последние 72 часа, все стало гораздо хуже,

– подчеркнула Морт.



Дети в Афганистане / Фото UNICEF

Дети спят на улице

Дети погибают от перекрестного огня и заминированных дорог. Многие из них вынуждены покидать свои дома и спать на улице.

ЮНИСЕФ призвал все стороны конфликта обеспечить защиту детей.

Что происходит в Афганистане

С мая 2021 года боевые действия в Афганистане усилились. Перед тем США и другие страны начали вывод своих сил из страны.

После этого талибы начали захватывать новые территории Афганистана.

США подчеркнули, что обеспокоены такой ситуацией.



Афганистан / Фото ЕРА