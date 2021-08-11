Таліби після відходу іноземних військ захопили за останні 3 дні аж 6 нових міст. Особливо страждають діти. Дитячий фонд ООН, заявив, що шокований розгортанням насильства.
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Тисячі загиблих
Понад тисяча мирних людей загинули в Афганістані за місяць. У ЮНІСЕФ наголосили, що жорстокість щодо дітей "зростає з кожним днем". Десятки дітей померли у провінціях Кандагар, Хост та Пактія. Крім того, 136 дітей зазнали поранень у цих районах.
Представниця ЮНІСЕФ Саманта Морт назвала Афганістан одним з найгірших місць на Землі для дітей.
Довго Афганістан був одним з найгірших місць на Землі для дітей, але за останні тижні та, за останні 72 години, все стало набагато гірше,
– наголосила Морт.
Діти в Афганістані / Фото UNICEF
Діти сплять на вулиці
Діти гинуть від перехресного вогню та через заміновані дороги. Багато з них вимушені покидати свої домівки та спати на вулиці.
ЮНІСЕФ закликав усі сторони конфлікту забезпечити захист дітей.
Що відбувається в Афганістані
- З травня 2021 року бойові дії в Афганістані посилились. Перед тим США та інші країни почали виведення своїх сил з країни.
- Після цього таліби почали захоплювати нові території Афганістану.
- США наголосили, що стурбовані такою ситуацією.
Афганістан / Фото ЕРА