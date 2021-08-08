Деталі моторошної трагедії

Подія трапилася пізно ввечері 7 серпня у провінції Пактія. Відомо, що мікроавтобус підірвався на придорожній міні.

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2 пасажирам вдалося вижити – вони обійшлися травмами.

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Ситуація в Афганістані: головне

  • Після того, як президент США Джо Байден вирішив вивести з країни миротворців, ситуація загострилася. Бойовики "Талібану" активізувалися.
  • За даними ООН, впродовж 16 – 30 липня 2021 року через атаки талібів постраждали близько 300 людей. Загалом упродовж першого півріччя року загинули 5 183 мирних мешканців.
  • Крім того, таліби взяли під контроль десятки районів, столиць провінцій та прикордонних переходів в країні.