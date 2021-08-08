Детали жуткой трагедии
Происшествие случилось поздно вечером 7 августа в провинции Пактия. Известно, что микроавтобус подорвался на придорожной мине.
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2 пассажирам удалось выжить – они обошлись травмами.
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