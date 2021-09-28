Худший сценарий для Украины сведен к нулю, – Кулеба о новой коалиции в Германии

Дмитрий Кулеба заявил, что кто бы ни занимал пост канцлера Германии после выборов в Будестаг – коалиция будет благоприятной для нашего государства. По его словам, наихудший сценарий для Украины сведен практически к нулю.

Об этом министр иностранных дел рассказал в эфире программы "Свобода слова", ссылаясь на сообщение "из Германии от одного очень знающего человека – друга Украины".

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Коалиция будет благоприятной

Глава МИД считает, что кто бы ни стоял во главе немецкого правительства – занимал пост канцлера – коалиция будет сбалансированной и благоприятной для Украины.

Однако еще раз подчеркиваю, кто бы ни был канцлером Германии, он прежде всего будет канцлером Германии. Об этом нужно помнить,

– добавил Дмитрий Кулеба.

Выборы в Бундестаг: коротко

Участие в нынешних выборах в Бундестаг приняло рекордное количество партий – сразу 47. Волеизъявление состоялось 26 сентября.

Голосовать могли более 60 миллионов немцев. Часть из них отдали голоса по почте, так поступила и Ангела Меркель.

Победу одержала Социал-демократическая партия – 25,7%. На втором месте – Христианско-демократический союз (CDU) – 18,9%.

Ангела Меркель покидает пост канцлера Германии, который занимала на протяжении 16 лет. Она даже не выдвигала свою кандидатуру на выборах в Бундестаг.