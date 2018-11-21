"Худший сценарий" для Калифорнии: после пожара людям угрожают потоп и оползни

В городе Парадайз, США, который сгорел из-за самого разрушительного пожара в истории Калифорнии, во вторник, 20 ноября, пожарные едва потушили огонь. А синоптики уже прогнозируют мощные дожди. В северной части штата изменение погодных условий ожидают с опаской, ведь дождь усложнит и восстановительные работы, и поиск людей. Напомним, более тысячи граждан пропали без вести.

Об этом сообщили в The Washington Post.

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Ситуацию назвал "худшим сценарием" калифорнийский пожарный Крис Паппас. По его словам, высокий риск затопления: дренажные системы забиты смесью пепла и мусора, земля не успела восстановить свой покров, поэтому увеличился риск селевых потоков.



Парадайз: спасатели ищут подземные хранилища и вероятных уцелевших после стихии

Проблемой также будет нахождение и идентификация останков погибших людей – пока точно установлено, что их не меньше, чем 81.

Тела находятся в стадии, как после кремации. Найти можно лишь пепел и кости. Вот так жарко было,

- пояснил спикер Службы публичной информации спасателей США Джим Макенсен.

По его словам, поисковики пытаются представить дома – как когда-то они выглядели, чтобы предположить, где человек мог бы попытаться скрыться. И это не учитывая того, что люди часто прятались в случайных домах, в панике убегая от огня.



Спасатели устанавливают специальную ограду от воды и селевых потоков

Все спасатели в один голос говорят: дождь обязательно замедлит работы, а селевые потоки могут переместить или похоронить навсегда вероятных жертв.

Напомним, 9 ноября 24 канал сообщал, что на севере американского штата Калифорния вспыхнул крупный лесной пожар. Власти эвакуировали более 20 тысяч местных жителей, которым угрожала опасность. Уже 15 ноября из-за пожара качество воздуха в зоне стихийного бедствия была даже хуже, чем в городах Индии и Китая. В целом площадь пожара составляет более 598 квадратных километров. Стихия локализована на 50%.