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      Разрушенный "Рай": последствия пожара в Калифорнии

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      Крупнейший в истории штата Калифорния пожар уже унес жизни 80 человек, еще 1200 считаются пропавшими без вести. Огненная стихия не разбирала, где живут актеры, певцы и телезвезды, а где – простые американцы.

      Городок Парадайз в США, что в переводе с английского означает "Рай", было поистине райским уголком – до того, как сюда пришел большой огонь. Среди 27 тысяч жителей едва ли не каждый второй – знаменитость: актеры, певцы, модели.

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      Ким Кардашьян, одна из американских телезвезд, имела здесь дом. Она успела покинуть городок, когда там уже начала бушевать стихия.

      Это была действительно сумасшедшая неделя. Наш дом в Парадайзе разрушен, как и дома сотен и тысяч моих соседей. Стоит отдать должное всем, кто боролся с огнем,
      – рассказала американская телезвезда.

      Огонь уничтожил дома Майли Сайрус, Леди Гаги и Джерарда Батлера. Киноактер, известный своей игрой в фильме "Призрак оперы" и многих других, вернулся в городок Парадайз сразу после того, как огонь удалось потушить.

      "Трудно подобрать слова, когда ты видишь, что на месте, где был твой дом - полное пожарище", - сказал местный житель бил Рок. Он один из немногих, кто остался в Парадайз и не только не побоялся стихии, более того, самостоятельно взялся ее укрощать. Его дом единственный уцелел на всей улице.


      Бил Рок – один из немногих, кто остался в Парадайз

      Среди пострадавших от стихии есть и украинцы: мать и дочь огонь едва не застал в их авто. Они как раз пытались убежать из округа, когда пламя только начало бурлить. Юная Каролина Проценко сняла все на свой телефон.

      Этот пожар назвали самым крупным в истории штата Калифорния. Почти 10 тысяч домов разрушено. Чтобы восстановить городок Парадайз, понадобятся годы.

      ПОЖАР В КАЛИФОРНИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Новости США Стихийный бедствия Пожар в Калифорнии
      Источник: 24 канал
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