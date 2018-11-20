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      Зруйнований "Рай": наслідки пожежі у Каліфорнії

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      Найбільша в історії штату Каліфорнія пожежа вже забрала життя 80 людей, ще 1200 вважаються зниклими безвісти. Вогняна стихія не розбирала, де живуть актори, співаки та телезірки, а де – прості американці.

      Містечко Парадайз у США, що у перекладі з англійської означає "Рай", було справді райським куточком – до того, як сюди прийшов великий вогонь. Серед 27 тисяч мешканців чи не кожен другий – знаменитість: актори, співаки, моделі. 

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      Кім Кардашьян, одна з американських телезірок, мала тут дім. Вона встигла покинути містечко, коли там вже почала вирувати стихія.

      Це був справді шалений тиждень. Наш будинок у Парадайзі зруйновано, як і будинки сотень та тисяч моїх сусідів. Варто віддати належне усім, хто боровся з вогнем,
      – розповіла американська телезірка.

      Вогонь знищив будинки Майлі Сайрус, Леді Ґаґи та Джерарда Батлера. Кіноактор, відомий своєю грою у фільмі "Привид опери" та багатьох інших, повернувся до містечка Парадайз одразу після того, як вогонь вдалось приборкати.

      "Важко добрати слів, коли ти бачиш, що на місці, де був твій дім – цілковите згарище", – сказав місцевий мешканець Біл Рок. Він один з небагатьох, хто залишився в Парадайз і не лише не побоявся стихії, ба більше – самостійно взявся її приборкувати. Його будинок єдиний уцілів на всій вулиці.


      Біл Рок – один з небагатьох, хто залишився в Парадайз

      Серед постраждалих від стихії є й українці: мати і доньку вогонь ледь не застав у їхньому авто. Вони якраз намагались втекти з округу, коли полум'я тільки почало вирувати. Юна Кароліна Проценко зняла все на свій телефон.

      Цю пожежу назвали найбільшою в історії штату Каліфорнія. Майже 10 тисяч будинків зруйновано. Щоб відновити містечко Парадайз знадобляться роки.

      Пожежа у каліфорнії: хроніка подій
      Теги: Пожежа у Каліфорнії Стихійні лиха Новини США
      Джерело: 24 канал
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