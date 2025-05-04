Хуситы ударили баллистикой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле: в сети появились видео

Утром 4 мая из Йемена запустили баллистическую ракету, которая попала в аэропорт Бен-Гурион в Израиле. В сети появились видео очевидцев события – ракета упала на территории аэропорта возле самолетов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ynet.

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Что известно о попадании ракеты в столичный аэропорт Израиля

Баллистическая ракета, которую выпустили из Йемена 4 мая, повредила дорожные конструкции и транспортное средство. Аэропорт временно приостановил взлеты и посадки самолетов.

Момент попадания ракеты: смотрите видео с камер наблюдения аэропорта

Израильские военные заявили, что их система ПВО не смогла сбить снаряд. Там добавили, что разбираются с инцидентом и проводят расследования.

Падение ракеты возле аэропорта: смотрите видео очевидцев происшествия

В СМИ отмечают, что сирены раздавались по всему центральному Израилю. По словам очевидцев, как только началась сигнализация, раздался громкий взрыв – все затряслось и в воздухе летали мелкие камешки. Ракета упала между терминалом и поселком Кфар-Хабад.

Вид на падение ракеты: смотрите видео очевидцев происшествия

Это произошло на территории, где расположены стоянки для автобусов и такси. Был слышен взрыв, мы увидели облако черного дыма, все затряслось. Это чудо, что ракета не попала прямо в здание терминала или в самолеты,

– пояснил председатель совета директоров Управления аэропортов Израиля Пинхас Идан.

Медики сообщают, что три человека получили ранения.

Напомним, что 20 марта хуситы атаковали баллистикой аэропорт возле Тель-Авива. Военные Израиля заявляли, что перехватили ракету еще до того, как она пересекла территорию страны.