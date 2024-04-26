Впервые с 1991 года британский эсминец отразил ракетную атаку в Красном море

Эсминец ВМС Британии HMS Diamond сбил ракету, которую запустили хуситы из Йемена в направлении Красного моря. Это впервые, когда военный корабль британского флота перехватил ракету в бою после войны в Персидском заливе.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что экипаж эсминца сумел спасти невинные жизни.

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Подробности происшествия

Сообщается, что корабль сопровождал торговое судно в Аденском заливе. Когда экипаж обнаружил ракету хуситов, он сразу уничтожил ее с помощью ракетного комплекса Sea Viper.

Грант Шаппс поблагодарил экипаж за помощь в спасении невинных жизней и защите судоходства в регионе.

Великобритания, по-прежнему, находится в авангарде международного реагирования на опасные нападения хуситов на коммерческие суда, которые унесли жизни международных моряков,

– сказал Шаппс.

Он добавил, что это впервые с 1991 года военный корабль британского флота перехватил ракету в Красном море. Министр также подчеркнул, что размещение HMS Diamond в Красном море и Аденском заливе является частью более широкого ответа Британии на атаки хуситов.

HMS Diamond оснащен ракетами Sea Viper, а также пулеметами Phalanx и 30-мм пушками на каждом борту корабля. Скорострельные пушки и пулеметы могут делать более 3 000 выстрелов в минуту.

HMS Diamond ранее действовал в этом регионе в декабре и январе и подвергся обстрелу в трех отдельных атаках сил хуситов, успешно уничтожив девять дронов с помощью ракетного комплекса и орудий Sea Viper.

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