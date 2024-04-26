Впервые с 1991 года британский эсминец отразил ракетную атаку в Красном море
Источник:BBC
Эсминец ВМС Британии HMS Diamond сбил ракету, которую запустили хуситы из Йемена в направлении Красного моря. Это впервые, когда военный корабль британского флота перехватил ракету в бою после войны в Персидском заливе.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что экипаж эсминца сумел спасти невинные жизни.
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Подробности происшествия
Сообщается, что корабль сопровождал торговое судно в Аденском заливе. Когда экипаж обнаружил ракету хуситов, он сразу уничтожил ее с помощью ракетного комплекса Sea Viper.
Грант Шаппс поблагодарил экипаж за помощь в спасении невинных жизней и защите судоходства в регионе.
Великобритания, по-прежнему, находится в авангарде международного реагирования на опасные нападения хуситов на коммерческие суда, которые унесли жизни международных моряков,
– сказал Шаппс.
Он добавил, что это впервые с 1991 года военный корабль британского флота перехватил ракету в Красном море. Министр также подчеркнул, что размещение HMS Diamond в Красном море и Аденском заливе является частью более широкого ответа Британии на атаки хуситов.
HMS Diamond ранее действовал в этом регионе в декабре и январе и подвергся обстрелу в трех отдельных атаках сил хуситов, успешно уничтожив девять дронов с помощью ракетного комплекса и орудий Sea Viper.
Что предшествовало
- Хуситы контролируют большие территории Йемена и нападают на суда, которые, по их словам, связаны с Израилем и Западом. Они заявляют, что это их ответ на войну между Израилем и Газой. Это сильно влияет на глобальные цепочки поставок.
- Ряд крупных судоходных компаний отклоняет свои рейсы от Красного моря – одного из самых загруженных морских путей в мире.
- США и Великобритания начали наносить авиаудары по объектам хуситов в Йемене с 11 января. В ответ хуситы атакуют суда, связанные с владельцами или операторами в Великобритании или США.
- В среду 24 апреля хуситы заявили, что атаковали американский корабль Maersk Yorktown и американский эсминец в Аденском заливе.