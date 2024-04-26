Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що екіпаж есмінця зумів врятувати невинні життя.

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Повідомляється, що корабель супроводжував торгове судно в Аденській затоці. Коли екіпаж виявив ракету хуситів, він одразу знищив її за допомогою ракетного комплексу Sea Viper.

Грант Шаппс подякував екіпажу за допомогу в порятунку безневинних життів та захисті судноплавства в регіоні.

Британія, як і раніше, знаходиться в авангарді міжнародного реагування на небезпечні напади хуситів на комерційні судна, які забрали життя міжнародних моряків,

– сказав Шаппс.

Він додав, що це вперше з 1991 року військовий корабель британського флоту перехопив ракету в Червоному морі. Міністр також підкреслив, що розміщення HMS Diamond у Червоному морі та Аденській затоці є частиною ширшої відповіді Британії на атаки хуситів.

Довідка. HMS Diamond оснащений ракетами Sea Viper, а також кулеметами Phalanx та 30-мм гарматами на кожному борту корабля. Скорострільні гармати та кулемети можуть робити понад 3 000 пострілів за хвилину.

HMS Diamond раніше діяв у цьому регіоні в грудні та січні й зазнав обстрілу у трьох окремих атаках сил хуситів, успішно знищивши дев'ять дронів за допомогою ракетного комплексу та знарядь Sea Viper.

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