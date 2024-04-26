Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що екіпаж есмінця зумів врятувати невинні життя.
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Подробиці події
Повідомляється, що корабель супроводжував торгове судно в Аденській затоці. Коли екіпаж виявив ракету хуситів, він одразу знищив її за допомогою ракетного комплексу Sea Viper.
Грант Шаппс подякував екіпажу за допомогу в порятунку безневинних життів та захисті судноплавства в регіоні.
Британія, як і раніше, знаходиться в авангарді міжнародного реагування на небезпечні напади хуситів на комерційні судна, які забрали життя міжнародних моряків,
– сказав Шаппс.
Він додав, що це вперше з 1991 року військовий корабель британського флоту перехопив ракету в Червоному морі. Міністр також підкреслив, що розміщення HMS Diamond у Червоному морі та Аденській затоці є частиною ширшої відповіді Британії на атаки хуситів.
HMS Diamond раніше діяв у цьому регіоні в грудні та січні й зазнав обстрілу у трьох окремих атаках сил хуситів, успішно знищивши дев'ять дронів за допомогою ракетного комплексу та знарядь Sea Viper.
Що передувало
- Хусити контролюють великі території Ємену та нападають на судна, які, за їхніми словами, пов'язані з Ізраїлем і Заходом. Вони заявляють, що це їхня відповідь на війну між Ізраїлем і Газою. Це сильно впливає на глобальні ланцюжки постачань.
- Низка великих судноплавних компаній відхиляє свої рейси від Червоного моря – одного з найбільш завантажених морських шляхів у світі.
- США та Велика Британія почали завдавати авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені з 11 січня. У відповідь хусити атакують судна, пов'язані з власниками чи операторами у Великій Британії або США.
- У середу 24 квітня хусити заявили, що атакували американський корабель Maersk Yorktown та американський есмінець в Аденській затоці.