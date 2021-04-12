Хуже, чем полномасштабная война, – Арестович о возможных сценариях на Донбассе
Алексей Арестович считает, что эскалацией на Донбассе боевики могут пытаться повлиять на международное сообщество. Второй вариант – Россия хочет единолично установить контроль так называемых "миротворцев" на этой территории.
Источник:UNN
Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает такое развитие событий очень опасным.
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Еще один сценарий, хуже, чем полномасштабная война, – это когда они за одну ночь перекрашивают каски на белые и говорят "мы – миротворцы ОДКБ, которые сюда пришли, чтобы защитить несчастный народ Донбасса от злых украинских фашистов",
– сообщил Арестович.
По словам спикера, в таком случае развитие событий может сопровождать масштабная трагедия. Например, теракт или массовая гибель мирных жителей в результате обстрелов.
Арестович объявил, что сейчас украинская сторона рассматривает 2 возможных сценария:
- попытка обострения ситуации на Донбассе с целью выхода на условный "Минск-3";
- односторонний ввод "миротворцев".
Что еще говорил Арестович об обострении на Донбассе
- Украина рассматривает лишь вариант деоккупации Донбасса дипломатическим путем. Наша страна не будет убивать своим граждан, чтобы разрешить конфликт военным путем. Однако Арестович подчеркнул: "Россия переходит к открытым боевым действиям – и мы отвечаем".
- Кроме того, спикер украинской делегации в ТКГ отметил, что на режиме прекращения огня на Донбассе "крест не поставили", ведь юридически он до сих пор существует.
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