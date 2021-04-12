Алексей Арестович считает, что эскалацией на Донбассе боевики могут пытаться повлиять на международное сообщество. Второй вариант – Россия хочет единолично установить контроль так называемых "миротворцев" на этой территории.

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает такое развитие событий очень опасным.

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Еще один сценарий, хуже, чем полномасштабная война, – это когда они за одну ночь перекрашивают каски на белые и говорят "мы – миротворцы ОДКБ, которые сюда пришли, чтобы защитить несчастный народ Донбасса от злых украинских фашистов",

– сообщил Арестович.

По словам спикера, в таком случае развитие событий может сопровождать масштабная трагедия. Например, теракт или массовая гибель мирных жителей в результате обстрелов.

Арестович объявил, что сейчас украинская сторона рассматривает 2 возможных сценария:

попытка обострения ситуации на Донбассе с целью выхода на условный "Минск-3";

односторонний ввод "миротворцев".

Что еще говорил Арестович об обострении на Донбассе

Украина рассматривает лишь вариант деоккупации Донбасса дипломатическим путем. Наша страна не будет убивать своим граждан, чтобы разрешить конфликт военным путем. Однако Арестович подчеркнул: "Россия переходит к открытым боевым действиям – и мы отвечаем".

Кроме того, спикер украинской делегации в ТКГ отметил, что на режиме прекращения огня на Донбассе "крест не поставили", ведь юридически он до сих пор существует.