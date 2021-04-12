Олексій Арестович вважає, що ескалацією на Донбасі бойовики можуть намагатися вплинути на міжнародну спільноту. Другий варіант – Росія хоче одноосібно встановити контроль так званих "миротворців" на цій території.

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає такий розвиток подій дуже небезпечним.

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Ще один сценарій, гірший, ніж повномасштабна війна, – це коли вони за одну ніч перефарбовують каски на білі і говорять "ми – миротворці ОДКБ, які сюди прийшли, щоб захистити нещасний народ Донбасу від злих українських фашистів",

– повідомив Арестович.

За словами речника, у такому випадку розвиток подій може супроводжувати масштабна трагедія. Наприклад, теракт або масова загибель мирних жителів внаслідок обстрілів.

Арестович оголосив, що наразі українська сторона розглядає 2 можливих сценарії:

спроба загострення ситуації на Донбасі з метою виходу на умовний "Мінськ-3";

одностороннє введення "миротворців".

Що ще казав Арестович про загострення на Донбасі

Україна розглядає лише варіант деокупації Донбасу дипломатичним шляхом. Наша країна не вбиватиме своїм громадян, щоб розв'язати конфлікт військовим шляхом. Однак Арестович наголосив: "Росія переходить до відкритих бойових дій, і ми відповідаємо".

Окрім того, речник української делегації у ТКГ зауважив, що на режимі припинення вогню на Донбасі "хрест не поставили", адже юридично воно досі існує.