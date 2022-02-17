Хуже Скабеевой и Соловьева, – Арахамия о западных СМИ
Источник:"Право на владу"
Давид Арахамия заявил, что некоторые американские СМИ распространяли и распространяют "откровенные фейки" об угрозе вторжения России. В частности, на этот раз им могут позавидовать даже российские пропагандисты.
Глава фракции "Слуга народа" Арахамия заявил, что стоит сделать ретроспективный анализ ситуации. Все потому, что распространение фейков – элемент гибридной войны.
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Я думаю, когда через две-три недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева (Ольга – 24 канал) с Соловьевым (Владимиром – 24 канал),
– заявил Арахамия.
Он подчеркнул, что откровенные фейки распространяли:
- CNN;
- Bloomberg;
- WSJ.
Истерия стоит дорого
- Арахамия отметил, что панические настроения из-за информации о возможном вторжении России имеют пагубное влияние на украинскую экономику.
- Глава фракции "Слуга народа" подчеркнул: истерия дорого стоит стране. Речь идет о 2 – 3 миллиардах долларов ежемесячно. Экономические потери подсчитывают ежедневно.
- Арахамия отметил, что чье-то решение перевезти посольство во Львов будет стоить для экономики Украины несколько сотен миллионов долларов.
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