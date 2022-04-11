Хуже всего это то, как Россия использует людей для подготовки и ведения войны

Россия израсходовала огромные финансовые ресурсы на войну с Украиной. В то же время, не способная обеспечить финансовое благополучие своего народа, обычные россияне живут в бедности и бесправии.

Россияне лишены базовых гарантий

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал парламенту Южной Кореи во время обращения 11 апреля, передает 24 канал.

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Хуже всего то, как Россия подходит к подготовке и ведению войны. Для жителей России сознательно создают условия, при которых они вынуждены жить в тотальной, беспросветной нищете. Когда они не могут себе позволить обычные вещи: нормальную еду, хорошую бытовую технику, образование,

– сказал Зеленский.

Армия – едва ли не единственный социальный лифт

Президент добавил, что россияне лишены базовых гарантий прав человека, а служба в армии является для них едва ли не единственным социальным лифтом – возможностью получить хотя бы что-то в жизни, попытаться обеспечить свои семьи.

Россияне просто шокированы благополучием соседнего государства

Также Владимир Зеленский рассказал правительству Южной Кореи о мародерстве россиян.

Попав на войну и зайдя на территории соседнего государства, они в шоке от уровня жизни. Шокированы тем, что людям хватает еды. Большинство из них не видели таких благ у себя в государстве, они массово воровали и передавали домой технику, одежду и другие вещи,

– добавил президент.

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