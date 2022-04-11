Росіяни позбавлені базових гарантій

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів парламенту Південної Кореї під час звернення 11 квітня, передає 24 канал.

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Найгірше те, як Росія підходить до підготовки і ведення війни. Для мешканців Росії свідомо створюють умови, при яких вони змушені жити в тотальній, безпросвітній бідності. Коли вони не можуть собі дозволити звичайні речі: нормальну їжу, хорошу побутову техніку, освіту,

– зазначив Зеленський.

Армія – чи не єдиний соціальний ліфт

Президент додав, що росіяни позбавлені базових гарантій прав людини, а служба в армії є для них чи не єдиним соціальним ліфтом – можливістю отримати хоча б щось в житті, спробувати забезпечити свої сім'ї.

Росіяни просто шоковані благополуччям сусідньої держави

Також Володимир Зеленський розповів уряду Південної Кореї про мародерство росіян.

Потрапивши на війну і зайшовши на території сусідньої держави, вони шоковані рівнем життя. Шоковані тим, що людям вистачає їжі. Більшість з них не бачили таких благ у себе в державі, вони масово крали і передавали додому техніку, одяг та інші речі,

– додав президент.

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