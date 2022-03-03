Хуже всего впереди, Путин хочет захватить всю Украину, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чьи планы о скором захвате Украины с треском провалились. Больных и преступных планов президента страны-агрессора это не сдерживает.

Пока ВСУ дают храбрый отпор оккупантам и наносят им фантастические потери, а санкции уничтожают российскую экономику, некоторые лидеры пытаются найти у Путина здравый смысл и прекратить обстреливать мирные украинские города. Правда, общение с помешанным диктатором не слишком эффективно.

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Макрон уверяет: "Дальше будет хуже"

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Путиным. Его результат не очень его утешил.

Макрон убежден, что "дальше будет хуже", а Путин настроен продолжать войну, ведь хочет "взять под контроль" всю Украину.

Взбалмошный диктатор заявил Макрону, что "спецоперация" идет по плану Москвы и прекратится тогда, а война будет обостряться до тех пор, пока Украина не будет готова принять условия оккупантов.

Отметим, что все планы российских войск благодаря отваге ВСУ и общества с треском провалились, поэтому кафиры просто стреляют по мирным городам из реактивной артиллерии, пытаясь нанести как можно больший ущерб.

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