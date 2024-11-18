24 Канал взял большое интервью у Баника. Это первый его разговор со СМИ на новой должности.

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Зависит ли ход войны от дронов

Дроны однозначно сверхважны. Я не могу сказать, что дроны – это ключевая составляющая войны, потому что в любом случае воюет большое количество людей и используется разное оружие. К тому же дроны все равно не заменят пехоту. Однако если посмотреть статистически, то участки, на которых и наше подразделение, и другие эффективные подразделения применяют дроны – FPV, бомберы, любые другие варианты, – там неплохо держится фронт. И это важно учитывать,

– считает Баник.

Впрочем, так не будет, если останутся только дроны. Следует понимать, что беспилотники работают в комплексе с другим вооружением и военными, которые выполняют задачи, не связанные с дронами.

И, конечно, продолжается война дронов, ведь россияне тоже разрабатывают новые технологии. Поэтому продолжается паритетная борьба.

Есть направления, где по количеству дронов преобладают россияне, а есть те, где ВСУ. Однозначно сказать сложно, потому что линия фронта большая. Так же и относительно того, достаточно ли БПЛА в армии.

"В целом есть большой вопрос эффективности применения дронов и задач, которые надо выполнять. Кто-то сделает на многоразовом дроне один вылет и потеряет борт, а кто-то на одном борту совершит сто вылетов. Можно ли оценить, достаточно ли дронов в этих двух случаях? Здесь вообще важный вопрос эффективности применения дронов и задач, которые надо выполнять", – добавил военный.