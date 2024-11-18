24 Канал узяв велике інтерв'ю у Баніка. Це перша його розмова зі ЗМІ на новій посаді.

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Чи залежить перебіг війни від дронів

Дрони однозначно надважливі. Я не можу сказати, що дрони – це ключова складова війни, тому що в будь-якому випадку воює велика кількість людей та використовується різна зброя. До того ж дрони все одно не замінять піхоту. Однак якщо подивитися статистично, то ділянки, на яких і наш підрозділ, й інші ефективні підрозділи застосовують дрони – FPV, бомбери, будь-які інші варіанти, – там непогано тримається фронт. І це важливо враховувати,

– вважає Банік.

Утім, так не буде, якщо залишаться тільки дрони. Слід розуміти, що безпілотники працюють у комплексі з іншим озброєнням і військовими, які виконують задачі, не пов'язані з дронами.

І, звісно, триває війна дронів, бо росіяни теж розробляють нові технології. Тому триває паритетна боротьба.

Є напрямки, де за кількістю дронів переважають росіяни, а є ті, де ЗСУ. Однозначно сказати складно, бо лінія фронту велика. Так само і щодо того, чи достатньо БпЛА у війську.

"Загалом є велике питання ефективності застосування дронів і завдань, які треба виконувати. Хтось зробить на багаторазовому дроні один виліт і втратить борт, а хтось на одному борті здійснить сто вильотів. Чи можна оцінити, чи достатньо дронів у цих двох випадках? Тут загалом важливе питання ефективності застосування дронів і завдань, які треба виконувати", – додав військовий.