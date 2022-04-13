"Хватит ему пожизненно": Арестович уверен, что Медведчука просто так не отпустят

Виктор Медведчук подозревается во многих преступлениях, но стоит понимать, что Украина будет судить его за те, которые удастся доказать. Впрочем, этого хватит ему пожизненно.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

К теме Лучше всего было бы сначала осудить, а потом – обменять, – МВД о Медведчуке

"Судить его (Медведчука – 24 канал) будут не по всему пулу преступлений, которые он совершил, от моральных до политических, а по тем, которые удастся доказать. Знать и доказать – это разные вещи. Впрочем, как мне кажется, и того, что будет доказано, хватит ему пожизненно", – подчеркнул Арестович.

По его словам, сейчас Медведчук должен дать показания и рассказать всю правду о том, как он работал против Украины. В то же время, пока сложно оценить его обменный потенциал.

С одной стороны, он является кумом Путина, а с другой – Путин может быть на него очень зол за те 5 миллиардов и те годы усилий, которые ушли в никуда,

– отметил советник главы ОПУ.

Однако Арестович заверил, что просто так Медведчука никто не отпустит.

Напомним, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста еще в начале полномасштабной войны и скрывался от правоохранителей. Однако, благодаря усилиям Службы безопасности Украины, его удалось найти и задержать.

Арестович ответил, что может ждать Медведчука: смотрите видео