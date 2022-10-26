Хватит ли жестокости Суровикину, чтобы победить Украину: анализ шагов Кремля от Politico

Генерал Сергей Суровикин известен своими жесткими приказами во время войны в Чечне и Сирии. Однако поможет ли его жестокость и кровожадность в войне против Украины – огромный вопрос.

Кровожадность – стратегия Суровикина

Аналитики признают, что российскому генералу Суровикину не привыкать к массовым убийствам и террору. Во время войны в Чечне он пообещал убивать трех чеченцев за каждого убитого русского солдата.

Обратите внимание "Непростые решения по Херсону": Яковина предположил, согласится ли Суровикин на ядерную бомбу

Именно приказы Суровикина превратили большую часть Алеппо в руины.

56-летний генерал также командовал обстрелами больниц и гражданской инфраструктуры в Идлибе в 2019 году, пытаясь сломать волю противника и вызвать поток беженцев в Европу.

Но переломить серию ошеломляющих украинских побед на полях сражений и изменить ход войны может быть не под силу даже безжалостному Суровикину,

– отмечают аналитики.

В Украине сценарии ярости не пройдут

Украинцы продолжают стоять крепко на ногах и не собираются быть испуганными военными преступлениями, до сих пор они сдерживают удары от не менее беспринципных российских генералов.

В то же время западные военные аналитики отметили, что появляются признаки большей тактической слаженности в российской армии, чем это было во времена его предшественника – генерала Дворникова.

Военная тактика Суровикина полностью противоречит правилам войны и, к сожалению, она оказалась эффективна в Сирии. Как военный стратег, у него есть опыт эффективности — хотя и незаконной,

– отметил старший офицер британской разведки.

Масштабная волна атак по энергетической инфраструктуре Украины привела к отключениям электроэнергии по всей стране, в результате чего более миллиона домов остались без света.

Разрушение энергетической инфраструктуры: целесообразно ли

Более того, перехват большинства ракет и дронов, которыми россияне обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру, недостаточно, чтобы компенсировать ущерб, который Суровикин пытается спровоцировать ударами.

Около трети электростанций страны разрушены с начала атак – поэтому вред для Украины сверхвелик.

В то время, когда для России цена атак дешева, поскольку их осуществляют с помощью иранских беспилотников Shahed-136.

Я не думаю, что их возможности так хороши, как они заявляют. Я всегда считал, что русская армия – это пустая сила. У них нет больших возможностей и они не могут применять их очень эффективно. Тот факт, что они обратились к иранцам за беспилотниками – это развенчивание мощи некогда хваленого российского военно-промышленного комплекса,

– говорится в анализе специалистов.

Почему энергосистема Украины выстоит:

И хотя беспилотники наносят значительный ущерб, они все еще недостаточно мощны, чтобы "вывести из строя" большие электростанции.

Кроме того, аналитики подчеркивают, что вскоре западные и украинские эксперты найдут способы заглушить систему GPS, от которой зависят беспилотники.

К теме Не следует его как недооценивать, так и переоценивать: Буданов о роли Суровикина в войне

У генерала гораздо больше проблем, чем кажется

Но нехватка возможностей не единственная проблема, с которой встречаются русские генералы. Одной из самых больших проблем для россиян является отсутствие командования малыми подразделениями и компетентного надзора на поле боя и это недостаток, который у Суровикина нет времени исправить.

Вероятно, ситуация только ухудшится, поскольку Кремль сейчас бросает в бой неправильно подготовленных призывников по приказу Путина о частичной мобилизации,

– отметили аналитики.

Контрнаступление ВСУ на Херсон – одна из них

Херсон – единственный областной центр, который России удалось захватить с начала полномасштабного вторжения. Это была ключевая награда по установке сухопутного моста между Крымом и югом Украины, а также в открытии пути для потенциального нападения на Одессу.

Но украинское контрнаступление на Херсон продвигается достаточно быстрыми темпами. Тактическая позиция России в этом районе очень скомпрометирована, подразделения десантников окопались на западном берегу реки Днепр, где они очень уязвимы.

С точки зрения геометрии поля боя, это ужасная позиция для россиян,

– сказал Джек Уотлинг, эксперт по сухопутным военным действиям из Британского института объединенных вооруженных сил.

ВСУ диктуют ход войны

Джек Уотлинг отмечает, что россияне на западном берегу являются одними из их боеспособных войск, но они не могут доукомплектоваться в масштабах, необходимых для контратак.

Украинцы владеют инициативой и могут диктовать темп. С военной точки зрения россиянам было бы эффективнее отойти от Херсона и сосредоточиться на удержании реки с восточного берега, а затем направить основную часть своих сил на Запорожскую ось, но по политическим соображениям они это делали медленно,

– объяснил эксперт.

Отмечают, что это полностью совпадает с официальными данными Генштаба о перемещении российских войск в Херсоне.

Выйдет ли у Суровикина победить Украину

Эксперты отмечают, что сейчас Суровикин вынужден попытаться осуществить один из самых сложных военных маневров — упорядоченный уход для перегруппировки сил вместе с призывниками, имеющими слабую подготовку и не имеющими сплоченности подразделениями.

В прошлом месяце его предшественники, более опытные российские войска попытались сделать такой же шаг вблизи Харькова на северо-востоке Украины, но потерпели поражение.

Итак, ответ очевиден.

Достойно внимания – Свитан рассказал, кто такой Суровикин: смотрите видео