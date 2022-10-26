Кровожерливість – стратегія Суровікіна

Аналітики визнають, російському генералу Суровікіну не звикати до масових вбивств та терору. Під час війни у Чечні він пообіцяв вбивати трьох чеченців за кожного вбитого російського солдата.

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Саме накази Суровікіна перетворили більшу частину Алеппо на руїни.

56-річний генерал також командував обстрілами лікарень та цивільної інфраструктури в Ідлібі у 2019 році намагаючись зламати волю противника та спричинити потік біженців до Європи.

Але переломити серію приголомшливих українських перемог на полях битв і змінити хід війни може бути не під силу навіть безжальному Суровікіну,

– наголошують аналітики.

В Україні сценарії люті не пройдуть

Українці продовжують стояти міцно на ногах і не збираються бути заляканими воєнними злочинами, досі вони стримують удари від не менш безпринципних російських генералів.

Водночас західні військові аналітики зауважили, що наразі з'являються ознаки більшої тактичної злагодженості в російській армії, ніж це було за часів його попередника – генерала Дворнікова.

Військова тактика Суровікіна повністю суперечить правилам війни та, на жаль, вона виявилася ефективною в Сирії. Як військовий стратег, він має досвід ефективності — хоча і незаконної,

– зазначив старший офіцер британської розвідки.

Масштабна хвиля атак по енергетичній інфраструктурі України призвела до відключень електроенергії по всій країні, внаслідок чого понад мільйон домівок залишилися без світла.

Руйнування енергетичної інфраструктури: чи доцільно

Ба більше, перехоплення більшості ракет та дронів, якими росіяни обстрілюють українську енергетичну інфраструктуру, недостатньо, щоб компенсувати шкоду, якої Суровікін намагається спровокувати ударами.

Близько третини електростанцій країни зруйновано від початку атак – тож шкода для України надвелика.

У той час, коли для Росії ціна атак є дешевою, оскільки їх здійснюють за допомогою іранських безпілотників Shahed-136.

Я не думаю, що їхні можливості настільки хороші, як вони заявляють. Я завжди вважав, що російська армія – це порожня сила. У них немає великих можливостей, і вони не можуть застосовувати їх дуже ефективно. Той факт, що вони звернулися до іранців за безпілотниками – це розвінчування міці колись хваленого російського військово-промислового комплексу,

– йдеться в аналізі фахівців.

Чому енергосистема України вистоїть:

І хоча безпілотники завдають значної шкоди, вони все ще недостатньо потужні, щоб "вивести з експлуатації" великі електростанції.

Крім того, аналітики наголошують, що невдовзі західні та українські експерти знайдуть способи заглушити систему GPS, від якої залежать безпілотники.

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У генерала значно більше проблем, ніж здається

Але нестача можливостей не єдина проблема, з якою зустрічаються російські генерали. Однією з найбільших проблем для росіян є відсутність командування малими підрозділами та компетентного нагляду на полі бою і це недолік, який Суровікін не має часу виправити.

Ймовірно, ситуація лише погіршиться, оскільки Кремль зараз кидає у бій неналежно підготовлених призовників за наказом Путіна про часткову мобілізацію,

– зауважили аналітики.

Контрнаступ ЗСУ на Херсон – одна з них

Херсон – єдиний обласний центр, який Росії вдалося захопити з початку повномасштабного вторгнення. Це була ключова нагорода у встановленні сухопутного мосту між Кримом і півднем України, а також у відкритті шляху для потенційного нападу на Одесу.

Але український контрнаступ на Херсон просувається досить швидкими темпами. Тактична позиція Росії в цьому районі дуже скомпрометована, підрозділи десантників окопалися на західному березі річки Дніпро, де вони дуже вразливі.

З точки зору геометрії поля бою, це жахлива позиція для росіян,

– сказав Джек Уотлінг, експерт із сухопутних військових дій з Британського інституту об'єднаних збройних сил.

ЗСУ диктують хід війни

Джек Уотлінг зауважує, що росіяни на західному березі є одними з їхніх найбоєздатніших військ, але вони не можуть доукомплектуватись в масштабах, необхідних для контратак.

Українці володіють ініціативою і можуть диктувати темп. З військової точки зору, росіянам було б ефективніше відійти від Херсона і зосередитися на утриманні річки зі східного берега, а тоді направити основну частину своїх сил на Запорізьку вісь, але з політичних міркувань вони це робили повільно,

– пояснив експерт.

Зауважують, що це повністю збігається з офіційними даними Генштабу щодо переміщення російських військ у Херсоні.

Тож, чи вийде Суровікіну перемогти Україну

Експерти наголошують, що зараз Суровікін змушений спробувати здійснити один із найскладніших військових маневрів — упорядкований відхід для перегрупування сил, разом із призовниками, що мають слабку підготовку та підрозділами, які не мають згуртованості.

Минулого місяця його попередники, більш досвідчені російські війська спробували зробити такий же крок поблизу Харкова на північному сході України, але зазнали поразки.

Тож, відповідь очевидна.

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