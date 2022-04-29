Хвостатая психологическая реабилитация: пес-сапер Патрон посетил детей в Охматдете

Вчера, 28 апреля, спасатели ГСЧС Украины и их четырехлапый помощник Патрон приезжали к детям в больнице Охматдет. Они напомнили малышам правила безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Такую информацию сообщили в фейсбуке НДСБ Охматдет. Фотографии мастер-класса от спасателей и счастливых детей прикрепили к сообщению.

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Украинская знаменитость среди собачек – Патрон прибыл вместе со служащими ГСЧС к украинцам и украинкам, которые лечатся в Охматдете. За время войны Патрон стал настоящим талисманом черниговских пиротехников, поскольку его работа очень важна в их работе – пес ежедневно помогает своему хозяину-спасателю в борьбе с взрывоопасными последствиями военных действий.

Фото из мастер-класса спасателей для детей:

Команда спасателей вместе с Патроном рассказали об актуальных угрозах безопасности детей и как следует действовать при чрезвычайных ситуациях. Они провели для детей мастер-класс и подготовили подарки маленьким слушателям.

Война непременно завершится и каждый мальчик и девочка, которые смогут свободно гулять по любимым улицам, должны знать, что враг оставил после себя немало коварных "подарков". Именно поэтому, специалисты по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГСЧС и провели это важное мероприятие по безопасности,

– написали в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что "большие герои необязательно большие, а вот взрывоопасные предметы обязательно опасны". Поэтому, если вы увидели боеприпас, остатки снарядов или ракет, растяжки или вообще подозрительные предметы, которые находятся там, где не должны быть – звоните 101 или 102.

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