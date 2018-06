Hyperloop в Украине: как мы продолжим традиции Илона Маска

Когда американский изобретатель и предприниматель Илон Маск в 2014 году заявил, что займется разработкой сверхскоростных путешествий в вакуумном пространстве – это прозвучало как научная фантастика и авантюра. Сейчас о строительстве новейшего транспорта по этой технологии в Украине объявили на государственном уровне.

22 февраля этого года в Министерстве инфраструктуры Украины подписали Меморандум о запуске проекта транспортных инноваций HypeUA. Именно им начнут "развитие новейших транспортных технологий в Украине, в первую очередь, скоростной транспортной системы Hyperloop".

Украинские журналисты с присущим им скептицизмом уже окрестили эту затею Мининфраструктуры "hyperloop'ом на Троещину". Зато министр Владимир Омелян уверен – этот проект не только поставит Украину в один ряд с самыми продвинутыми странами мира, а также – задержит "отток мозгов" и создаст условия для работы в Украине высококвалифицированных кадров со всего мира.

Что такое Hyperloop? Это сверхскоростная транспортная система. В ней пассажиры будут передвигаться в специальных капсулах в вакуумной трубе. Скорость движения – до 1200 км/час. Концепция Hyperloop была опубликована Илоном Маском в августе 2013 года. Для реализации этого проекта в 2014 году была основана компания Hyperloop One. В мае 2016 года Hyperloop One запустила конкурс "Hyperloop One Global Challenge" на проекты будущих маршрутов вакуумного поезда. В полуфинале были рассмотрены 35 маршрутов. 14 сентября 2016 года Hyperloop One обнародовала список из десяти маршрутов, где в перспективе могут появиться высокоскоростные вакуумные трассы. Десять запланированных маршрутов размещены в 5 странах: США, Канада, Мексика, Великобритания и Индия. 11 мая 2016 года в пустыне штата Невада провели первое успешное испытание Hyperloop.



Демонстрационные тест-сани после первого испытания силовой установки на тесте Hyperloop One в Неваде, США, 2016.

Hyperloop по-украински

Создавать новейший транспорт в Украине будут вместе. К проекту уже изъявили желание присоединиться Национальная академия наук Украины, ГК "Укроборонпром", Octagonal Corporation, ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" (ПО Южмаш), ПАО "Каховский завод электросварочного оборудования", ООО "Интерпайп Украина", Unit.City, Агентство развития Днепра, Украинский институт будущего и Платформа развития инноваций.

Вместе мы запускаем проект транспортных инноваций HypeUA, в рамках которого мы подготовим почву для развития инновационных транспортных систем в Украине. В рамках проекта мы рассмотрим возможность строительства тестовой трубы на базе аэрокосмического кластера в Днепре, вокруг которой мы создадим инновационную среду для развития транспортных стартапов,

– сообщил Владимир Омелян.

Собственно, объявление о начале проекта, отметили его действующие участники, – это приглашение всех заинтересованных присоединиться к проекту – от экспертов и аналитиков до профильных производственных предприятий.

Как будут готовить проект

Предусмотрено три стадии его воплощения. Первая: сейчас "на плечах" НАН Украины и привлеченных экспертов. Ученые и эксперты должны дать научную оценку, просчитать все риски и весь потенциал и технологии, которые необходимо применять, а также влияние на регуляторную среду. При этом министр Омелян "на 99% уверен, что научная оценка будет положительной".

Вторая стадия – строительство тестовой площадки в городе Днепре. Под это хотят привлечь, в первую очередь, венчурные инвестиции.

Я не считаю, что государство будет эффективным или владельцем, строителем, разработчиком нового вида транспорта. Это должна быть частная инициатива,

– убежден Владимир Омелян.

Третья стадия – после пройденного тестового этапа переход к промышленному производству.



Hyperloop-труба во время первого испытания двигателя, Невада, США, 2016

Как рассказал управляющий партнер и соучредитель Octagonal Corporation (к слову, именно эта компания участвует в создании hyperloop в Мексике) и Octagonal Ukraine Иван Огильчин, приступить к переговорам и разработке проекта Hyperloop One в Украине смогут после того, как будет четко определено, кто и за что и на каких условиях будет отвечать в HypeUA.

Однако, уже берясь за разработку проекта, по словам министра инфраструктуры, Украина оказывается среди топ-5 государств, которые сейчас работают над hyperloop, и фактически мы – единственное государство, где "политика создания нового вида транспорта поддерживается правительством и государством официально". Кроме того, у HypeUA есть еще одна дальновидная цель – чтобы украинские наработки, полученные в процессе работы над проектом, были базовыми для использования во всем мире. "Тогда нашими потенциальными клиентами будут 7,5 миллиардов человечества", – отметил Омелян.

Hyperloop и экономика

В Украинском институте будущего тем временем уже подготовили экономическую оценку hyperloop в Украине

Сколько будет стоить Hyperloop

По проектной информации Hyperloop, в 2013 году Украине была предоставлена оценка строительства в 10,56 миллионов долларов за километр. В 2016 году эта оценка повысилась до 16-18 миллионов, без учета приобретения земельного участка.

Почти полностью подводный маршрут из Хельсинки в Стокгольм оценивается в 39,81 миллионов долларов за километр. В то же время в Европе по состоянию на 2017 год стоимость строительства высокоскоростных железнодорожных путей составляет 26,7 миллионов, в США, например, для сравнения – 39-402 миллионов долларов за километр.

Следовательно, отмечают эксперты Украинского института будущего, стоимость строительства Hyperloop ниже по сравнению с другими высокоскоростными технологиями перевозки в мире.

О "тарифах на проезд"

По разным проектам, Hyperloop предлагает тарифы от 10 до 203 долларов за весь маршрут (от 300 до 650 км). Экономическая целесообразность этих тарифов еще не исследована, говорят эксперты. В презентации, представленной исполнительным директором Hyperloop Transportation Technologies, цитируется 10 и 15 долларов для маршрута, связывающего Абу-Даби и Дубай. Эту сумму тарифа по цене указывают как цену, которую можно предложить на рынке перевозок, не учитывая эксплуатационные расходы Hyperloop. С другой стороны, цена в 20 долларов была объявлена с учетом покрытия только эксплуатационных затрат. Впрочем, результаты анализа тарифов на пассажирские перевозки свидетельствуют, что по сравнению с другими видами высокоскоростных технологий, hyperloop является самой дешевой.

Как "метро на Троещину" или нет?

Все новейшее, высокотехнологичное и передовое – безусловно, положительный шаг для государства и широкие возможности для развития и прогресса. Но, как не прискорбно признавать, в Украине часто-густо громкие пафосные инициативы так и не вырастают из пеленок, "умирая" еще на стадии начала проекта". Не превратится ли украинский hyperloop в очередное "метро на Троещину"? – спросили у министра журналисты инфраструктуры от имени украинцев.

"Они будут вкладывать в этот проект свои деньги, значит, они в него верят, а значит – сделают", – сказал журналистам Владимир Омелян, имея в виду компании и организации, которые уже согласились участвовать в проекте HypeUA.

Через две-три недели в Мининфраструктуры пообещали озвучить бюджет проекта. А по оценкам министра Омеляна тестовую площадку в Днепре смогут начать строить уже через год.

