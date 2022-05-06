И после 9 мая война будет продолжаться, – Денисенко

Приближается 9 мая – условная психологическая дата, которая важна для российского диктатора Путина.

Однако война будет продолжаться и после этой даты. Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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По его словам, в этом случае говорить о том, что Россия получит какие-то "достижения" к этому времени, мы точно не можем. Однако до завершения боевых действий еще далеко.

После 9 мая, к сожалению, наступит 10 мая и будет продолжаться война,

– сказал Денисенко.

Более того, нельзя и говорить о том, что россияне устанут и скажут, что заканчивают войну. Этого рано ждать.

Планы Кремля

"В принципе, сейчас в Кремле, насколько я могу судить, сейчас принимают для себя решения, что будут делать дальше с оккупированными территориями – будут ли объявлять там условные республики, или будут аннексировать их", – добавил Денисенко.

В Москве мнения на этот счет расходятся. Дело в том, что у главы Кремля Путина сейчас нет понимания того, что происходит на этих территориях. Он не доверяет предыдущей команде.

Россия готовится к провокациям

Россияне активно готовятся к празднованию 9 мая. Они делают все возможное, чтобы приурочить к произошедшему какую-то "победу" в войне с Украиной.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что для российских властей дата 9 мая стала "сакральной". Ввиду этого, тогда в Украине могут быть провокации или обострение ситуации на фронте.

По данным украинской разведки, российские захватчики готовят "парад" 9 мая в превращенном в руины Мариуполе. Сейчас там идет масштабная пропагандистская кампания.

Россия в этот день может прибегнуть к новым провокациям. Поэтому украинцам важно быть бдительными и соблюдать простые правила. В частности, Денисенко подчеркнул, что категорически запрещено посещать леса и лесопосадки в регионах, где временно находились вражеские войска – в Киевской, Сумской, Черниговской областях и т.д.

Также украинцев просят воздержаться от массовых собраний.

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