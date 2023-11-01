Удар по лагерю беженцев Джабалия в Газе: ЦАХАЛ назвал главную цель

Израильская армия продолжает наземную операцию на севере Сектора Газа. Вечером 31 октября ЦАХАЛ ударил по лагерю беженцев Джабалия – там скрывались боевики.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху 28 октября объявил, что ЦАХАЛ начал наземную операцию в Секторе Газа, таким образом перейдя ко второй фазе войны.

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Ударили по лагерю беженцев

Вечером 31 октября армия Израиля атаковала лагерь беженцев Джабалия. В ЦАХАЛ отметили, что ударили по многоэтажному зданию, в котором забаррикадировались много террористы. Следует отметить, что это здание находится вблизи школы, медицинского центра и государственных учреждений.

Спикер израильской армии Джонатан Конрикус рассказал, что главная цель удара по лагерю – это ликвидация одного из высокопоставленных командиров ХАМАС Ибрагима Биари. Он был ключевой фигурой в планировании и совершении нападения 7 октября.

В результате более одного авидаудара, по словам Конрикуса, в "огромном подземном комплексе тоннеля" погибли несколько десятков боевиков ХАМАС.

В ЦАХАЛ уверяют, что удар нанесли между зданиями, непосредственно по подземным тоннелям, но, когда они упали, обрушились и постройки вокруг. Этого, говорит Конрикус, нельзя было избежать.

Что такое лагерь беженцев Джабалия?

Он расположен в северной части Газы. Это самый большой из восьми лагерей беженцев в городе. По данным ООН на июль 2023 года, там было зарегистрировано 116 тысяч палестинских беженцев. Беженцы начали обустраивать здесь лагерь после войны 1948 года. Он занимает территорию площадью 1,4 квадратных километра и застроен преимущественно жилыми домами. В Джабалии есть 26 школ, центр раздачи продовольствия, два медицинских центра, библиотека и семь скважин с водой.

Тем временем ХАМАС заявляет, что в результате атаки на лагерь Джабалия погибли по меньшей мере 47 человек, среди них якобы – 25 гражданских.

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