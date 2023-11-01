Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 28 жовтня оголосив, що ЦАХАЛ розпочав наземну операцію у Секторі Гази, у такий спосіб перейшовши до другої фази війни.

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Вдарили по табору біженців

Увечері 31 жовтня армія Ізраїлю атакувала табір біженців Джабалія. В ЦАХАЛ зазначили, що вдарили по багатоповерховому будинку, в якому забарикадувалися чимало терористів. Слід зауважити, що ця будівля розташована поблизу школи, медичного центру та державних установ.

Речник ізраїльської армії Джонатан Конрікус розповів, що головна мета удару по табору – це ліквідація одного з високопоставлених командирів ХАМАС Ібрагіма Біарі. Він був ключовою фігурою в плануванні та здійсненні нападу 7 жовтня.

У результаті більш ніж одного авідаудару, за словами Конрікуса, у "величезному підземному комплексі тунелі" загинули кілька десятків бойовиків ХАМАС.

У ЦАХАЛ запевняють, що удар завдали між будівлями, безпосередньо по підземних тунелях, але, коли вони впали, обвалилися і будівлі навколо. Цього, каже Конрікус, не можна було уникнути.

Що таке табір біженців Джабалія?

Він розташований у північній частині Гази. Це найбільший із восьми таборів біженців у місті. За даними ООН на липень 2023 року, там було зареєстровано 116 тисяч палестинських біженців. Біженці почали облаштовувати тут табір після війни 1948 року. Він займає територію площею 1,4 кілометрів квадратних та забудований переважно житловими будинками. У Джабалії є 26 шкіл, центр роздачі продовольства, два медичні центри, бібліотека та сім свердловин з водою.

Тим часом ХАМАС заявляє, що внаслідок атаки на табір Джабалія загинули щонайменше 47 осіб, серед них начебто – 25 цивільних.

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