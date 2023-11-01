Ставленик Путіна у Чечні наказав правоохоронцям негайно затримувати організаторів будь-яких можливих заворушень у Чечні або "робити три попереджувальні постріли в повітря, а потім четвертий постріл – у голову". В Інституті вивчення війни пояснили таку позицію Кадирова, передає 24 Канал.
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Хотів показати свою силу і відданість Путіну
Кадиров заявив, що, мовляв, подібні мітинги грають на руку Заходу, який нібито намагається дестабілізувати ситуацію в країні зсередини. Така його реакція свідчить про те, що серед офіційних представників Кремля дедалі більше наростає стурбованість через ризик послаблення авторитарного контролю в регіонах на периферії Росії.
Погрози насильницькою відповіддю на потенційні заворушення говорять й про бажання Кадирова продемонструвати силу свого авторитета у Чечні. Також "дон" переживає, аби Путін не засумнівався у його непохитній підтримці кремлівського режиму.
Звинуватив Захід та Україну
Раніше коментуючи події у Махачкалі, сам Путін заявив, що їх нібито спровокувала агентура західних спецслужб. Антисемітські мітинги у Росії, за словами диктатора, нібито "організовані" через "соцмережі, з території України".
Крім того, Путін зазначив, що дагестанці-бунтівники можуть допомогти мусульманам із Сектора Гази, воюючи в Україні.
Тим часом у Держдепі США заяви Росії, в яких Україну звинувачують у причетності до антисемітських погромів у Махачкалі, назвали абсурдними.
У МЗС звинувачення Кремля пояснили спробою перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. Там нагадали, що антиєврейські настрої – результат російської пропаганди. Президент Зеленський своєю чергою нагадав, що культура ненависті до інших націй – провідна в Росії.