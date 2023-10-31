Про це повідомляють російські телеграм-канали. Крім того, у мережі повідомляють, що 30 жовтня у Чечні буцімто "зупинили спробу провокації", передає 24 Канал.

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Кадиров побоюється антисемітських протестів у Чечні

Махачкалу 29 жовтня сколихнули масові погроми через те, що в аеропорту приземлився літак з Тель-Авіва. Протестувальники вигукували антисемітські гасла, скрізь розшукували євреїв та виступали на захист палестинців. Кадиров побоюється, що подібні протести можуть початися й у Чечні, тому дозволив правоохоронцям стріляти на ураження, якщо не виходить їх затримати.

Якщо у нас хоч одна людина вийде на несанкціоновані заворушення, затримати й посадити її. Або зробіть три попереджувальні постріли в повітря і після цього, якщо людина не виконує вимоги закону, – четвертий постріл зробіть у лоба. Більше не вийдуть. Це мій наказ,

– заявив Кадиров на нараді.

Він також заявив, що "не можна підігрувати ворогам Росії й розхитувати ситуацію зсередини", тому про мітинги не може й бути мови.

Крім того, увечері 30 жовтня Кадиров повідомив, що у Чечні нібито "зупинили спробу провокації". Втім, деталей щодо інциденту він розкривати не став.



Кадиров повідомив, що протест намагалися влаштувати й в Чечні / Скриншот

Антисемітські протести – результат російської пропаганди

У МЗС України заявили, що антисемітські висловлювання та погроми в Махачкалі – це результат російської пропаганди, яка десятиліттями сіяла ненависть до інших народів. Ці події також відзеркалюють глибоко вкорінений у Росії антисемітизм.

Погрози розправитися із євреями – наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент Путін та міністр закордонних справ Лавров виступали з образливими антисемітськими заявами,

– заявив речник МЗС Олег Ніколенко.