Про це в коментарі 24 Каналу заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Він наголосив, що ці події відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм.

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Росія десятиліттями культивувала почуття ненависті до інших народів

Ніколенко заявив, що події в Махачкалі – це вкорінений антисемітизм, який насаджували російські еліти та суспільства. Він підкреслив, що така ненависть до інших народів є наслідком російської пропаганди.

Погрози розправитися із євреями – наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент Путін та міністр закордонних справ Лавров виступали з образливими антисемітськими заявами,

– заявив Ніколенко.

У МЗС також наголосили: російські звинувачення, що до протестів в Дагестані буцімто причетна Україна, – це намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову.

"Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де у світі", – наголосив Ніколенко.

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