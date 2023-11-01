Ставленик Путина в Чечне приказал правоохранителям немедленно задерживать организаторов любых возможных беспорядков в Чечне или "производить три предупредительных выстрела в воздух, а затем четвертый выстрел – в голову. В Институте изучения войны объяснили такую позицию Кадырова,передает 24 Канал.

Смотрите также "Дикие возмущения против евреев": в Израиле отреагировали на события в Дагестане

Хотел показать свою силу и преданность Путину

Кадыров заявил, что, мол, подобные митинги играют на руку Западу, якобы пытающемуся дестабилизировать ситуацию в стране изнутри. Такая его реакция свидетельствует о том, что среди официальных представителей Кремля все больше нарастает озабоченность из-за риска ослабления авторитарного контроля в регионах на периферии России.

Угрозы насильственным ответом на потенциальные беспорядки говорят о желании Кадырова продемонстрировать силу своего авторитета в Чечне. Также "дон" переживает, чтобы Путин не усомнился в его непреклонной поддержке кремлевского режима.

Обвинил Запад и Украину

Ранее комментируя события в Махачкале, сам Путин заявил, что их якобы спровоцировала. агентура западных спецслужб. Антисемитские митинги в России, по словам диктатора, якобы "организованы" через "соцсети с территории Украины".

Кроме того, Путин отметил, что дагестанцы-мятежники могут помочь мусульманам из Сектора Газа, воюя в Украине.

Между тем, в Госдепе США заявления России, в которых Украину обвиняют в причастности к антисемитским погромам в Махачкале, назвали абсурдными.

В МИДе обвинения Кремля объяснили попыткой переложить ответственность с больной головы на здоровую. Там напомнили, что антиеврейские настроения – результат российской пропаганды. Президент Зеленский в свою очередь напомнил, что культура ненависти к другим нациям – ведущая в России.

Справка: 29 октября толпа дагестанцев ворвалася в аэропорт, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Протестующие выискивали евреев и даже пытались попасть на борт самолета по крылу. Впоследствии силовикам удалось их вытеснить на площадь перед аэропортом. Тогда было задержано более 60 участников протеста, несколько десятков получили ранения. Эти события произошли на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, в частности, усиления наземной операции Израиля в Секторе Газа.