Во время темноты и дождя: в Иране продолжают искать президента Раиси после авиакатастрофы

В Иране продолжают искать президента Ибрагима Раиси после авиакатастрофы. Поисковая операция проходит в неблагоприятных условиях: с наступлением темноты и под дождем.

Журналисты Reuters отметили, что в Иране привлекли все ресурсы, в том числе и военных, для поиска президента Раиси. Тот мог попасть в авиакатастрофу, летя на российском вертолете Ми-171.

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Раиси продолжают искать после авиакатастрофы

Полуофициальное иранское агентство Tasnim отметило, что начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери приказал КСИР, армии и правоохранительным органам, привлечь "все ресурсы, оборудования и возможности" для поисково-спасательных работ в связи с "крушением вертолета президента Раиси и его пассажиров".

В то же время, по данным Reuters, председатель Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хоссейн Коливанд сообщил, что 40 групп быстрого реагирования проводят поисковые работы в районе, где произошла авария вертолета. Он также добавил, что погодные условия крайне неблагоприятные, а местность сложная для навигации.

Иранские государственные СМИ сообщили, что причиной катастрофы стала плохая погода, которая затрудняет спасательные работы.

Сейчас темно и начался дождь, но поиски продолжаются. Спасательные команды добрались до района... однако дождь создал грязь, что затрудняет поиски,

– сообщил местный репортер.

Поиски Раиси происходят в темноту и дождь / Видео с аккаунта @PressTV в соцсети Х

Местные СМИ также писали, что спасательные группы направляются из столицы Тегерана и соседних провинций в районы вблизи места аварии президентского вертолета.

Спасатели направляются из Тегерана на поиски президента Раиси / Видео с аккаунта @PressTV в соцсети Х

Кроме того, прервав выпуск новостей, государственное телевидение транслировало молитвы за Раиси, происходящие по всей стране, а также прямую трансляцию спасательной операции.

Журналисты Reuters подчеркнули, что эта авиакатастрофа разворачивается на фоне эскалации напряженности в Иране, где страну разделяют политический, социальный и экономический кризисы. Сейчас международное сообщество пристально следит за противоречивой ядерной программой Ирана и растущим военным сотрудничеством с Россией на фоне войны в Украине.